Хотів потрапити на змагання – прикордонники затримали танцюриста з Харкова

27 листопада на Закарпатті прикордонники затримали 19-річного танцюриста з Харкова. Він хотів потрапити на змагання з бально-спортивних танців до Німеччини, передає NNS.

Щоб незаконно дістатися Румунії, юнак мав намір перепливати річку Тиса. Однак був затриманий прикордонниками відділу «Ділове» Мукачівського загону.

«Юнак не зміг надати чіткої відповіді про мету свого перебування у прикордонні, проте згодом зізнався, що планував незаконний перетин державного кордону. Кінцевою метою незаконної подорожі харків’янина мала стати Німеччина, де, зі слів юнака, на днях мають відбутися змагання зі спортивних бальних танців», повідомили прикордонники.

Прикордонники затримали танцюриста з Харкова

Аби потрапити на танцювальні змагання хлопець знайшов контакти ділків, які за 2500 доларів США пообіцяли йому організувати безперешкодний перетин кордону річкою. Натомість юнак не знав про небезпеку на річці й не повідомив рідних про свої наміри.

«Якби хлопця не зупинили прикордонники, він, з великою часткою ймовірності, міг поповнити сумну статистику потопельників. Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних до організації незаконної подорожі юнака осіб», додали у прикордонному відділку.

Прикордонники закликають усіх охочих незаконно покинути територію України – не погоджуватися на пропозиції організаторів переправлення, які нехтують життям та здоров’ям своїх «клієнтів».

Джерело – “Zaxid.net”

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