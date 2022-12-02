Виправдовував захоплення Криму – СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП. Він виправдовував захоплення Криму, передає NNS.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні», повідомили в СБУ.

Митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ. Виконував його вказівки з виправдання російської агресії, захоплення частини територій України. Зокрема й АР Крим. Всі вказівки до священника надходили з території держави агресора у письмовому вигляді або надавались при особистій зустрічі на території москви.

«Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські «автори» ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим», розповіли правоохоронці.

Під час обшуку на території єпархії співробітники СБУ виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами».

СБУ повідомило про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП

Правоохоронці встановили, що злочинна діяльність митрополита загрожує безпеці України. Йому було повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Триває досудове дослідування й встановлення всіх правопорушень.

Хорист у ліжку зі священником та література про російський імперіалізм: що знайшло СБУ у парафіях УПЦ МП