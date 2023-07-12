Роботу ресторанів у Києві можуть продовжити: що відомо

Національна ресторанна асоціація України звернулася до влади Києва з проханням розглянути питання щодо продовження роботи ресторанів у Києві. Рішення може покращити економічну ситуацію у місті

Українські ресторатори звернулися до київської влади з проханням подовжити роботу місцевих закладів. Йдеться про суб’єкти господарювання столиці, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає НСН.

Так, Національна ресторанна асоціація України подала відповідний лист до Ради оборони міста Києва. Підприємці запевняють, що подовження роботи закладів на одну годину, а саме до 23:00, сприятиме:

поліпшенню економічної ситуації в місті;

створенню додаткових робочих місць;

збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Роботу ресторанів у Києві можуть продовжити

“Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди – мати роботу”, – наголосили ресторатори

Очільник Києва зазначив, що міській владі слід виважено розглянути це питання. Спершу відбудеться зустріч з підприємцями, де обговорять інтереси бізнесу та дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. Остаточне рішення ухвалить Рада оборони столиці.

Як ми повідомляли раніше, під час воєнного стану кожен громадянин незалежно від віку та статі повинен мати при собі документ, за яким можна ідентифікувати його особу. Це може бути паспорт, студентський квиток, водійські права чи єДокумент, сформований у застосунку “Дія.”

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Разом із тим перевіряти документи можуть не лише в цивільних, а й у військовослужбовців, розповідає Тіщенко.

“Сьогодні багато хто ходить у військовій формі. А вручати повістки мають право лише відповідні уповноважені особи”, – каже він.

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