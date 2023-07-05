Колишній дружині київського наркодилера Юрія Чернецького, скандально відомій співачці та блогерці Інні Вороновій винесено вирок за те, що вона знімала та поширювала роботу ППО в Києві.

Дніпровський районний суд Києва визнав її винною.

Так, суд призначив Вороновій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Тобто лише протягом цього року винна визнається судимою і за нею здійснюється контроль та соціально-виховна робота.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на коментар від пресслужби Київської міської прокуратури, передає НСН.

Воронова, як повідомляють джерела, повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.

Нагадаємо, співачка з Києва 16 травня навіщось зняла роботу ППО у столиці та виклала відео в мережі, вказавши локацію, з якої знімала, чим спростила роботу російським окупантам, видавши місцезнаходження ППО. Це відео миттєво розлетілося російськими ЗМІ та іншими інтернет-ресурсами ворога.

Після цього Служба безпеки України відвідала квартиру опальної виконавиці, звідки вона знімала роботу захисників неба, і вручила їй підозру. Крім того, про підозру повідомили ще трьом блогеркам. Під домашній арешт відправили всіх. Підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

За даними УП, три інші блогерки — Дар’я Семенченко, Ольга Дідовець та Людмила Нужна.

Захист Інни Чернецької (Воронової) також переконував, що злого умислу в жінки не було. Прокурор наполягав на цілодобовому домашньому арешті, тоді як захист просив про особисте зобов’язання.

Як вказує Watchers.Media, Дар’я Семенченко наполягала, що не поширювала зняте відео на своїй сторінці у соцмережах. Вона надіслала його адміністратору одного з відомих українських Telegram-каналів. Стверджує: була переконана, що адміністратор відредагує відео перед публікацією. Суд відправив блогерку під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, всім чотирьом жінкам повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Ще новини України: 3-річна дівчинка молотком забила молодшу сестру на Закарпатті – що відомо