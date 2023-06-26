Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Засідання відбулося 26 червня. Трансляцію із зали суду вело Суспільне, оголошення вироку транслювали на сайті суду, передає НСН.

Дніпровський районний суд Києва на засіданні 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу на активістку, його помічника Олексія Левіна – винним у організації нападу.

За публічного обвинувачення Офісу генпрокурора колишніх голову та помічника депутата Херсонської обласної ради визнано винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори просили максимально можливе покарання обом – 10 років позбавлення волі. Суд погодився з доводами та позицією прокурорів та призначив їм покарання у виді 10 років увʼязнення.

Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень.

Судовий розгляд справи щодо Мангера та Левіна почався в серпні 2020 року. Загалом справа налічує близько 200 томів.

Мангера В’ячеслава визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України, на підставі якої визначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років. Строк відбування покарання Магнеру рахувати з моменту набрання вироком законної сили, зарахувавши йому попереднє ув’язнення з 15 по 16 лютого 2019 року та з 16 червня 2020 року до дати набрання вироком законної сили з розрахунку: один день попереднього ув’язнення дорівнює одному дню позбавлення волі. До набрання вироком законної сили запобіжний захід Мангеру у вигляді тримання під вартою залишити без змін, продовживши тримання під вартою у Київському СІЗО, – сказала суддя

Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк: відео

Нагадаємо:

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили кислотою.

Через 2.5 місяці дівчина померла в лікарні — розірвався тромб.

Влітку 2018 року колишня радниця міського голови Херсона звинуватила чиновників у незаконних оборудках з Олешківським лісом. Саме ця корупційна схема вважається основним приводом для вбивства Гандзюк.

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