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У багатоповерхівці Києва знайшли тіла 15-річних дівчат – подробиці

Журналіст
Києва знайшли тіла 15-річних дівчат
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В одній із багатоповерхівок Києва знайшли тіла 15-річних дівчат. За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У багатоповерхівці Києва знайшли тіла 15-річних дівчат – що відомо

У відомстві розповіли, що подія сталась 17 червня у будинку на вулиці Уманській у Солом’янському районі столиці.

На східцевому майданчику було виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат. На місці працювала слідчо-оперативна група, оперативники та судово-медичний експерт.

Провівши ряд слідчих дій, поліцейські з’ясували, що 16.06.2023 двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири, де надалі вживали психотропні речовини – солі PVP.

15-річні подруги залишилися в оселі до ранку та надалі були виявлені мертвими.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх згідно ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

У багатоповерхівці Києва

“Затриманому повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, йдеться у дописі.

За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

у Солом’янському районі столиці

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину для притягнення причетних осіб до відповідальності.

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