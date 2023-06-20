У багатоповерхівці Києва знайшли тіла 15-річних дівчат – подробиці

В одній із багатоповерхівок Києва знайшли тіла 15-річних дівчат. За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У багатоповерхівці Києва знайшли тіла 15-річних дівчат – що відомо

У відомстві розповіли, що подія сталась 17 червня у будинку на вулиці Уманській у Солом’янському районі столиці.

На східцевому майданчику було виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат. На місці працювала слідчо-оперативна група, оперативники та судово-медичний експерт.

Провівши ряд слідчих дій, поліцейські з’ясували, що 16.06.2023 двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири, де надалі вживали психотропні речовини – солі PVP.

15-річні подруги залишилися в оселі до ранку та надалі були виявлені мертвими.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх згідно ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

“Затриманому повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, йдеться у дописі.

За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину для притягнення причетних осіб до відповідальності.

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