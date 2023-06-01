Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Києва. За словами очевидців, все сталося дуже швидко протягом 15 хвилин.

Житель потерпілого від обстрілу будинку дивом вижив, встигнувши сховатися під своїм ліжком. Про це НСН передає з посиланням на Фокус.

Один із мешканців Києва, який знаходився в будинку, котрий постраждав через ракетний обстріл ЗС РФ у ніч на 1 червня, розповів, що дивом залишився живим. Про це чоловік розповів в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За словами киянина, вночі він міцно спав, тож не чув сигналу повітряної тривоги. Прокинувся він уже від звуків сильних вибухів і одразу ж кинувся ховатись під ліжко.

Після цього я в дикому шоковому стані, навіть зараз деякі емоції залишаються. Потім вирішую оглянути все в квартирі, бачу, що вибиті вікна. Я вижив тому що сталося дуже велике диво. У мене біля балкона є вікна. В одній з кімнат вікно якраз біля балкона вибито. У кімнаті, в якій я був, вікно не вибито, розповів він.

Киянин також поділився, що після вибуху в його квартирі впали шматки штукатурки зі стін. Наразі, за його словами, 1 червня стане для нього “другим днем народження”.

Ще одна мешканка Києва розповіла, що процес обстрілу відбувався стрімко та швидко.

Протягом, мабуть, 15 хвилин: сирена, робота ППО, стовп коричневого диму та поряд світлий стовп диму. Ну це наскільки я могла побачити в тому ще сутінковому небі, зазначила жінка.

Черговий обстріл Києва 1 червня. Що відомо

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, у ніч на 1 червня Росія знову застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ десять із десяти ракет були знищені.

Інформація від КМВА станом на 7:00:

Постраждалі:

в Деснянському районі: 3 загиблих особи, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

в Дніпровському районі: 2 особи травмовано.

Всього: 3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

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