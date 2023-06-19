Меморіал: вбиті росією: Катерина Кручина, 90 років, Гола Пристань, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Кручина

Катерині Кручині було 90 років. Вона потонула на подвір’ї власного дому на вулиці Санаторній у місті Гола Пристань Херсонської області. Рівень води там стрімко піднявся після того, як 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

Катерина Тихонівна народилася у селі Велика Кардашинка. Згодом вийшла заміж і оселилася в селі Українське, де мешкав її чоловік. У 1963-му подружжя переїхало до Голої Пристані, побудували там будинок. У них народилося двоє синів. Катерина понад 30 років пропрацювала в реєстратурі дитячої міської поліклініки.

Район Голої Пристані, в якому жила Катерина Кручина, і раніше часто підтоплювало. А коли окупанти підірвали греблю ГЕС, вода за короткий час накрила його.

Катерину довго шукали знайомі та рідні. 12 червня її знайшли у дворі разом із улюбленою вівчаркою. Два дні окупанти не дозволяли підходити до загиблої, а потім її тіло забрали в морг селища Каланчак.

У мене залишилися тільки теплі спогади про неї. Ми раніше були сусідами, баба Катя жила біля батьків у селі. Часто в неї гостювали, гралися, коли були дітьми. Вона нас завжди чимось пригощала. Пам’ятаю, одного разу ми пішли кататися на лід й провалилися, намокли. Коли вона побачила нас, то забрала до себе. Ми висохли, зігрілися і не отримали на горіхи від батьків, – пригадала сусідка Катерини «Навіть у такому віці вона була дуже енергійною, самостійною. Була дуже хорошою і доброю. Приносила моїй мамі їсти, коли та була на вечірньому чергуванні в лікарні. Піклувалася про всіх. У неї було два сини, один помер якраз перед війною. Інший син хотів евакуювати маму, але окупанти не пустили його. Катерина Тихонівна пережила Другу світову, Голодомор, але не російську окупацію…», – розповіла знайома загиблої

У Катерини Кручини залишилися син, двоє онучок і правнуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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