3-річна дівчинка молотком забила молодшу сестру на Закарпатті – що відомо

На Закарпатті 3-річна дівчинка молотком забила молодшу сестру. Загиблій дитині ще не виповнився рік.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Zaxid.Net.

На Закарпатті 3-річна дівчинка молотком забила молодшу сестру

Як пише видання, посилаючись на постанову Хустського районного суду Закарпатської області, яку винесли у червні 2023 року, моторошне вбивство трапилось 20 листопада 2022 року.

Батько не доглядав за своїми дітьми: 3-річною донькою та її молодшою сестрою. У день вбивства старша дівчинка кілька разів вдарила молодшу молотком по голові, унаслідок чого та померла.

Що вирішив суд

Слідчий Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області наприкінці травня 2023 року закрив кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). На батька склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Чоловік раніше не притягувався до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У суд він подав заяву про визнання своєї провини та розгляд справи без його присутності.

Дослідивши матеріали справи суддя визнала батька винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у вигляді 850 грн штрафу. Він також має сплатити 536 грн судового збору.

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