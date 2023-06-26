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Тег:
Економіка
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Підприємці двох областей України зможуть отримати кошти на підтримку бізнесу

Журналіст
Підприємці двох областей України зможуть отримати кошти на підтримку бізнесу
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Мінреінтеграції анонсувало старт грантової програми на підтримку бізнесу у двох областях України

Підприємці з Чернігівської та Чернівецької областей мають змогу отримати кошти на розвиток бізнесу, що постраждав від війни.

Грантовий конкурс на його підтримку запускає міжнародна організація Global Communities в Україні.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

До участі запрошують фізичних осіб та юридичних осіб-підприємців.

Підприємці двох областей України зможуть отримати кошти на підтримку бізнесу

Підприємці двох областей України зможуть отримати кошти на підтримку бізнесу

У межах ініціативи планується надання 3 типів грантів:

  • до 5000 доларів на започаткування або розвиток бізнесу;
  • від 5001 до 12 000 доларів (потрібно створити одне робоче місце);
  • від 12 001 до 25 000 доларів (вимога створення двох робочих місць).

Реєстраційна форма доступна за посиланням. Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року.

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