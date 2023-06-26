Мінреінтеграції анонсувало старт грантової програми на підтримку бізнесу у двох областях України
Підприємці з Чернігівської та Чернівецької областей мають змогу отримати кошти на розвиток бізнесу, що постраждав від війни.
Грантовий конкурс на його підтримку запускає міжнародна організація Global Communities в Україні.
Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції
До участі запрошують фізичних осіб та юридичних осіб-підприємців.
Підприємці двох областей України зможуть отримати кошти на підтримку бізнесу
У межах ініціативи планується надання 3 типів грантів:
- до 5000 доларів на започаткування або розвиток бізнесу;
- від 5001 до 12 000 доларів (потрібно створити одне робоче місце);
- від 12 001 до 25 000 доларів (вимога створення двох робочих місць).
Реєстраційна форма доступна за посиланням. Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року.
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