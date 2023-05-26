Вступна компанія 2023 – які спеціальності матимуть особливу підтримку

У Міносвіти повідомили, які спеціальності матимуть особливу підтримку під час вступної кампанії у 2023 році

Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким нададуть підтримку під час вступної кампанії 2023 року. Їхньою особливістю є те, що абітурієнтів можуть зарахувати на навчання за контрактом без результатів іспитів, зокрема НМТ.

Так, у 2023 році до цього переліку включили 61 спеціальність. Їх і підтримуватиме держава. Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua.

Які спеціальності матимуть особливу підтримку при вступі у 2023 році

Вступити на контракт після закінчення 11 класу школи чи зі ступенем фахового молодшого бакалавра на ці спеціальності можна буде лише за результатами співбесіди або розгляду мотиваційних листів у виші.

Для вступу ж на контракт у магістратуру можна буде використовувати результати фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів.

Для вступу на бюджет на ці спеціальності застосовуватимуть галузевий коефіцієнт, який дорівнює 1,02.

Галузевий коефіцієнт використовуватимуть для підтримки вступників з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Із переліком спеціальностей, яким держава надасть особливу підтримку, можна ознайомитись за посиланням.

Вступна кампанія – 2023: що відомо

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.

Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.

Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

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