В Никополе пересчитали субсидии в сторону уменьшения на декабрь

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За декабрь 2019 года управлением социальной политики Никопольского городского совета без обращений граждан сделан перерасчет субсидий. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальном сайте горсовета.

Согласно информации, полученной NikopolNews , перерасчет связан с изменением (уменьшением) цены на газ в декабре. Учитывая это, в январе 2020 года граждане получат субсидию за декабрь в меньшем размере по сравнению с суммой, полученной за ноябрь 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что 18 декабря в одном из районов Никополя отключат воду.

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