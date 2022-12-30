Як на Укрпошті можна отримати посилки без документів – подробиці

Стало відомо, як на Укрпошті можна отримати посилки без документів. Нова послуга діє з 27 грудня 2022 року, передає НСН.

Як отримати посилки без документів

Тепер на Укрпошті можна отримати посилку без документів. Для цього Вам необхідно показати SMS-повідомлення оператора. Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача.

Хто може отримати посилки без документів

На «Укрпошті» отримати посилки без документів можна дотримуючись наступних умов:

Оголошена цінність посилки до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;

Оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;

Відсутні позначки “Вручити особисто та/або “Судова повістка”.

Раніше стало відомо, як працюватиме Укрпошта 1 січня. А також, що компанія змінює вартість посилок до Польщі.

Джерело

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