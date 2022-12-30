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Як на Укрпошті можна отримати посилки без документів – подробиці

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посилки без документів
Національна служба новин - NNS

Стало відомо, як на Укрпошті можна отримати посилки без документів. Нова послуга діє з 27 грудня 2022 року, передає НСН.

Як отримати посилки без документів

Тепер на Укрпошті можна отримати посилку без документів. Для цього Вам необхідно показати SMS-повідомлення оператора. Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача.

Як на Укрпошті можна отримати посилки без документів – подробиці

Хто може отримати посилки без документів

На «Укрпошті» отримати посилки без документів можна дотримуючись наступних умов:

  • Оголошена цінність посилки до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;
  • Оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;
  • Відсутні позначки “Вручити особисто та/або “Судова повістка”.

Раніше стало відомо, як працюватиме Укрпошта 1 січня. А також, що компанія змінює вартість посилок до Польщі.

Джерело

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