Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори без мита: подробиці

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мита. Нині компанія домовляється з поштовими операторами інших країн про приймання у їх відділеннях генераторів та зарядних станцій для безмитної доставки в Україну, передає НСН.

Укрпошта вже звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставлення в Україну. Першою країною, яка дала свою згоду стала Латвія.

Так, вже у грудні товари критичного імпорту можна відправити з понад 600 відділень пошти Латвії. Тоді доставка коштуватиме від 25 євро. В Укрпошті обіцяють, що перелік країн незабаром буде розширений. В кожній державі пошта-відправник встановлюватиме тарифи на доставлення генераторів та павербанків.

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори без мита

Розмитнення генераторів та павербанків в Україні відбуватиметься без оформлення вантажно-митної декларації;

До перевезення допускаються такі товари як: зарядні пристрої, павербанки, акумулятори з літій-іонними складовими, портативні зарядні станції, генератори, водні фільтри, Starlink.

Ввозити до України генератори без мита та ПДВ можна, якщо буде сплачений екологічний податок використання генератора;

Уряд дозволив підприємцям зберігати до 2 тонн пального без ліцензії та інших дозвольних документів.

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