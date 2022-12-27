Укрпошта змінює вартість посилок до Польщі: скільки вони коштуватимуть

З 1 січня Укрпошта змінює вартість посилок до Польщі. Це симетричний крок у відповідь на аналогічні дії польського державного поштового оператора, передає НСН.

«З 1 січня Укрпошта знижує вартість доставки EMS у Польщу на 75%. Враховуючи, скільки українців виїхало до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, це має допомогти рідним підтримувати зв’язок не лише вербально», повідомили в Укрпошті.

Укрпошта змінює вартість посилок до Польщі

Нові тарифи діятимуть не тільки для фізичних осіб, а й для малого та середнього бізнесу в Україні.

«З січня EMS-відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі коштуватиме всього 6 дол. США; вагою до 10 кг – близько 8,85 долара, а до 20 кг – до 12,5 доларів», додали у пошті.

Нагадаємо, що пошта Польщі з початку жовтня на 75% знизила тарифи на доставку EMS-відправлень до України.

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