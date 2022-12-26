Стало відомо, як працюватимуть «Укрпошта» та «Нова пошта» на новорічні свята, передає НСН.

Попри те, що під час воєнного стану немає святкових вихідних, власники приватних компаній можуть зробити додаткові вихідні своїм працівникам.

Як працюватиме «Укрпошта»

31 грудня відділення «Укрпошти» працюватимуть за звичайним графіком з 09:00 до 19:00. Графік роботи деяких з них може змінитися через відключення світла. Але 1 січня більшість відділень державної пошти будуть закриті.

У перший день Нового року працюватимуть 20 відділень компанії по всій Україні. За їх графіком можна стежити на сайті за посиланням.

Як працюватиме «Нова пошта»

Відділення й кур’єрська доставка працюватимуть на новорічні свята. В тому числі 31 грудня і 7 січня. Проте у перший день Нового року відділення «Нової пошти» будуть закриті. В цей день не відбуватиметься завантаження посилок у поштомати.

Але заздалегідь завантажені посилки можна буде отримати. Зауважимо, що з 24 по 30 грудня включно «Нова пошта» подовжила роботу відділень на годину в найбільших населених пунктах по буднях та вихідних. Наприклад, якщо у будні відділення працювало до 19:00, то відтепер до 30 грудня воно працюватиме до 20:00.

Перевірити чи працює найближче до вас відділення за подовженим графіком можна за посиланням.

Джерело

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