Нові тарифи на доставку посилок від Нова пошта – які послуги подорожчали

Нова пошта оновила вартість деяких своїх послуг. Зокрема, подорожчали тарифи на доставку посилок та документів до поштоматів

У компанії розповіли про нові тарифи на доставку документів та посилок до поштоматів. про це розповідає NNS

Зокрема, вартість доставок документів у поштомат коштує 45 гривень. За адресний збір чи доставку клієнтам Нової пошти доведеться заплатити додаткові 30 гривень за одиницю. Вартість доставки посилки до поштомату становитиме мінімум 60 гривень. За адресний збір чи доставку доведеться заплатити плюс 30 гривень за одиницю.

Нова пошта оновила тарифи на доставку посилок

Послуга “Пункт передачі” від Нової пошти подорожчала на 10 гривень. Щоб скористатися цією послугою, потрібо відкрити мобільний додаток “Нова пошта” та натиснути “Створити посилку”. У віконці “Місце отримання” обрати поштомат за потрібною вам адресою. Отримувачу надійде повідомлення про те, що для нього залишили відправлення в поштоматі.

Посилку можна зберігати у поштоматі не довше трьох днів. Якщо термін зберігання спливе, а отримувач не забере посилку, її перемістять у найближче відділення Нової пошти, щоб звільнити комірку поштомата.

Наразі послуга “Пункт передачі” доступна лише у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Полтаві та Вінниці.

Нагадаємо, що українці, які наразі перебувають у Польщі, можуть користуватися послугами Нової пошти. Посилки їдуть близько тижня. Відправлення вагою до 30 кг коштуватиме відправнику до 600 грн. До 10 кг — 480 грн. Доставка посилки вагою до 2 кг коштуватиме 360 грн.

Як розраховується вартість доставки посилок від «Нова пошта» – офіційне роз’яснення компанії