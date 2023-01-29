Стало відомо, за яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів, передає НСН.
«Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS. Це має значно спростити та пришвидшити процедуру», розповіли у Мінреінтеграції.
За яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів
Нововведення діятиме за умови, якщо:
- Вказано номер телефону отримувача;
- Оголошена ціна до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;
- Оголошена ціна до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;
- Відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».
Нагадаємо, нововедення діють з 27 грудня 2027 року.
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