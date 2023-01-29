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За яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів

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посилку без документів
Національна служба новин - NNS

Стало відомо, за яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів, передає НСН.

«Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS. Це має значно спростити та пришвидшити процедуру», розповіли у Мінреінтеграції.

За яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів

За яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів

Нововведення діятиме за умови, якщо:

  • Вказано номер телефону отримувача;
  • Оголошена ціна до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;
  • Оголошена ціна до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;
  • Відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».

Нагадаємо, нововедення діють  з 27 грудня 2027 року.

Джерело

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