Стало відомо, за яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів, передає НСН.

«Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS. Це має значно спростити та пришвидшити процедуру», розповіли у Мінреінтеграції.

За яких умов на Укрпошті можна отримати посилку без документів

Нововведення діятиме за умови, якщо:

Вказано номер телефону отримувача;

Оголошена ціна до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;

Оголошена ціна до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;

Відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».

Нагадаємо, нововедення діють з 27 грудня 2027 року.

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