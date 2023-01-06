Що можна ввозити в Україну з закордону – розповіли в Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції нагадали, що можна ввозити в Україну з закордону. Там говорять, що на свята багато наших громадян повернулися додому, передає НСН.
Що можна ввозити через «зелений» коридор
- Особисті речі;
- Товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро, а вага – 50 кг;
- Харчові продукти для власного споживання на суму, що не перевищує 200 євро;
- Без декларування можна ввозити готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тис. євро. Сума більша від зазначеної підлягає декларуванню;
- Лікарські засоби в кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу, які не містять наркотичних чи психотропних речовин.
Що можна ввозити через «червоний» коридор
- Товари, на пропуск яких потрібні дозвільні документи;
- Культурні та валютні цінності;
- Платіжні документи й цінні папери;
- Лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;
- Товари, загальна вартість яких перевищує 500 євро, а вага – 50 кг.
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