Календар поминальних днів на 2023 рік: звичаї та заборони

Став відомий календар поминальних днів на 2023 рік. В ці дні українці згадують померлих, передає НСН.
Поминальні дні називаються батьківськими суботами. Вони пов’язані з церковними датами. На батьківські суботи заведено відвідувати церкву, замовляти молебні за упокій, а потім йти на цвинтар. В Україні у поминальні дні померлих не називають покійниками, оскільки вважається, що вони мають сильний зв’язок із живими. Їх згадують на ім’я і дякують за всі добрі справи.
Календар поминальних днів на 2023 рік
- 18 лютого – Вселенська субота
- 11 березня – 2 батьківська субота Великого посту
- 18 березня – 3 батьківська субота Великого посту
- 25 березня – 4 батьківська субота Великого посту
- 25 квітня – Радониця (Проводи)
- 3 червня – Троїцька субота (Вселенська субота)
- 10 червня – батьківська субота перед Апостольським постом.
- 12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом
- 7 жовтня – Покровська субота
- 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота
- 11 листопада – Кузьмина субота
- 18 листопада – Михайлівська субота
- 25 листопада – батьківська субота перед Пилипівським постом
Що не можна робити у поминальні дні
У поминальні дні не прийнято займатися наступними справами:
- Проводити роботи на городі та саду;
- Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних;
- Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі;
- Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити;
- Встановлювати пам’ятники на могилах;
- Лаятися, сваритися та з’ясовувати стосунки.
Календар постів на 2023 рік: що треба знати