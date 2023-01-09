Календар поминальних днів на 2023 рік: звичаї та заборони

Став відомий календар поминальних днів на 2023 рік. В ці дні українці згадують померлих, передає НСН.

Поминальні дні називаються батьківськими суботами. Вони пов’язані з церковними датами. На батьківські суботи заведено відвідувати церкву, замовляти молебні за упокій, а потім йти на цвинтар. В Україні у поминальні дні померлих не називають покійниками, оскільки вважається, що вони мають сильний зв’язок із живими. Їх згадують на ім’я і дякують за всі добрі справи.

Календар поминальних днів на 2023 рік

18 лютого – Вселенська субота

11 березня – 2 батьківська субота Великого посту

18 березня – 3 батьківська субота Великого посту

25 березня – 4 батьківська субота Великого посту

25 квітня – Радониця (Проводи)

3 червня – Троїцька субота (Вселенська субота)

10 червня – батьківська субота перед Апостольським постом.

12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом

7 жовтня – Покровська субота

4 листопада – Дмитрівська поминальна субота

11 листопада – Кузьмина субота

18 листопада – Михайлівська субота

25 листопада – батьківська субота перед Пилипівським постом

Що не можна робити у поминальні дні

У поминальні дні не прийнято займатися наступними справами:

Проводити роботи на городі та саду; Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних; Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі; Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити; Встановлювати пам’ятники на могилах; Лаятися, сваритися та з’ясовувати стосунки.

Джерело

Календар постів на 2023 рік: що треба знати