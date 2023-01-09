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Календар поминальних днів на 2023 рік: звичаї та заборони

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Календар поминальних днів на 2023 рік
Національна служба новин - NNS

Став відомий календар поминальних днів на 2023 рік. В ці дні українці згадують померлих, передає НСН.

Поминальні дні називаються батьківськими суботами. Вони пов’язані з церковними датами. На батьківські суботи заведено відвідувати церкву, замовляти молебні за упокій, а потім йти на цвинтар. В Україні у поминальні дні померлих не називають покійниками, оскільки вважається, що вони мають сильний зв’язок із живими. Їх згадують на ім’я і дякують за всі добрі справи.

Календар поминальних днів на 2023 рік: звичаї та заборони

Календар поминальних днів на 2023 рік

  • 18 лютого – Вселенська субота
  • 11 березня – 2 батьківська субота Великого посту
  • 18 березня – 3 батьківська субота Великого посту
  • 25 березня – 4 батьківська субота Великого посту
  • 25 квітня – Радониця (Проводи)
  • 3 червня – Троїцька субота (Вселенська субота)
  • 10 червня – батьківська субота перед Апостольським постом.
  • 12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом
  • 7 жовтня – Покровська субота
  • 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота
  • 11 листопада – Кузьмина субота
  • 18 листопада – Михайлівська субота
  • 25 листопада – батьківська субота перед Пилипівським постом

Календар поминальних днів на 2023 рік: звичаї та заборони

Що не можна робити у поминальні дні

У поминальні дні не прийнято займатися наступними справами:

  1. Проводити роботи на городі та саду;
  2. Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних;
  3. Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі;
  4. Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити;
  5. Встановлювати пам’ятники на могилах;
  6. Лаятися, сваритися та з’ясовувати стосунки.

Джерело

Календар постів на 2023 рік: що треба знати

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