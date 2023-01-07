Календар постів на 2023 рік: що треба знати

Став відомий календар постів на 2023 рік. В цей період православні християни дотримуються суворих обмежень у їжі, щоб очистити свою душу та тіло, передає НСН.

Піст — це особливий період, під час якого православні християни утримуються від споживання їжі тваринного походження, щоб очиститися духовно. В дні посту віряни читають молитви, ходять до храмів та утримуються від сварок. В періоди посту Церква забороняє проводити гучні гуляння, розваги. Такі як – співання пісень, ходіння до кінотеатру, переглядання програм розважального характеру і не тільки.

Календар постів на 2023 рік

Великий піст: 27 лютого -15 квітня 2023

Великий піст триває 48 днів і вважається найдовшим у церковному календарі. Він починається за 7 тижнів до Великодня. Цей піст вважають і одним з найсуворіших. В перший його день Церква рекомендує повністю відмовитися від їжі, дозволено лише пити воду. З вівторка і по п’ятницю дозволяється додати до свого раціону будь-яку суху їжу (тобто хліб, сіль, сирі овочі й фрукти, горіхи, сухофрукти, мед), а в суботу та неділю можна їсти гарячі пісні страви, приготовлені на олії.

У другий та шостий тиждень Великого посту в понеділок, середу та п’ятницю віряни вживають лише суху їжу, в вівторок та четвер дозволяються гарячі страви без олії, а на вихідні — з олією. Останній тиждень посту має назву Пристрасна семидниця. Всі дні Церква дозволяє лише сухоїдіння. А в п’ятницю до винесення плащаниці з храму краще відмовитися від будь-якої їжі. На Благовіщення та Вербну неділю, які припадають на Великий піст можна додати до раціону рибу. В Лазареву суботу дозволяється рибна ікра.

Петрів піст: 12 червня — 11 липня 2023

Петрів або Петропавлівський піст присвячений святим апостолам Петру і Павлу, які за своє життя пройшли чимало поневірянь, щоб нести Слово Боже. Цей піст починається в понеділок на 57-й день після святкування Воскресіння Христового і закінчується щорічно в один і той самий день — 11 липня. У 2023 році Петрів піст триватиме 30 днів.

Цей піст не такий суровий, як Великий. У вівторок, четвер і на вихідні дозволяє їсти рибу. В понеділок можна додати гарячі страви без олії, а в середу і п’ятницю вживати лише суху їжу. Незважаючи, на який день випадає Різдво Іоанна Предтечі (7 липня 2023 року), можна їсти рибу.

Успенський піст: 14 — 27 серпня 2023

Успенський піст встановлений на честь великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. У церкві йог вважають найкоротшим. Оскільки триває лише два тижні й завжди припадає на один і той самий період.

Але обмеження в їжі під час Успенського посту досить суворі. В понеділок, середу та п’ятницю дозволено лише сухоїдіння. У вівторок та четвер можна додати гарячі страви без олії, а на вихідні — з олією. Незалежно від того, на який день припадає Преображення Господнє (19 серпня 2023 року), Церква дозволяє вживати рибу.

Різдвяний піст: 28 листопада 2023 — 6 січня 2024

Останній багатоденний піст, який передує світлому святу Різдва Христового. Початок Різдвяного посту припадає на 28 листопада, який би він не був днем тижня. Його тривалість складає 40 днів. Від 28 листопада до свята святого Миколая (19 грудня 2023) в понеділок можна їсти гарячі страви без олії, у вівторок, четвер та на вихідні можна навіть рибу, а в середу та п’ятницю лише сухоїдіння. З 20 грудня 2023 до 1 січня 2024 в вівторок та четвер вже не можна вживати рибу, однак допускаються гарячі страви з олією.

А з 2 до 6 січня в понеділок, середу та п’ятницю Церква дозволяє лише суху їжу, в вівторок та четвер — гарячу їжу без олії, а в суботу та неділю з олією. В Різдвяний вечір, який ще називають Святвечором, не можна їсти до появи на небі першої зірки. Після цього починається святкова вечеря з 12 пісних страв. На свято Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня 2023) та в день святого Миколая (19 грудня 2023) дозволено їсти рибу, навіть якщо вони припадають на понеділок, середу чи п’ятницю.

Одноденні пости у 2023 році

Водохреща – 18 січня;

Усікнення глави Іоанна Предтечі – 11 вересня;

Воздвиження Хреста Господнього – 27 вересня;

Стрітення Господнього – 15 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці – 7 квітня;

Апостола Іоанна Богослова – 21 травня та 9 жовтня;

Різдва Іоанна Предтечі – 7 липня;

Апостолів Петра та Павла – 12 липня;

Преображення Господнього – 19 серпня;

Успіння Пресвятої Богородиці – 28 серпня;

Різдва Богородиці – 21 вересня;

Покров Пресвятої Богородиці – 14 жовтня;

Введення Богородиці до храму – 4 грудня;

Святителя Миколая – 19 грудня.

М’ясоїди 2023 року

Кожного року є чотири м’ясоїди. Це період, коли за православним церковним статутом дозволяють вживати м’ясні продукти.

Зимовий м’ясоїд: 7 січня — 26 лютого; Весняний м’ясоїд: 16 квітня — 11 червня; Літній м’ясоїд: 12 липня — 13 серпня; Осінній м’ясоїд: 28 серпня — 27 листопада.

Джерело

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