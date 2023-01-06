Святвечір – які 12 пісних страв обов’язково мають бути на столі

Святвечір – це останній день перед Різдвом, коли ще дотримується Різдвяний піст. Його дата залежить від того, за яким календарем віруючий відзначає Різдво. Які 12 страв мають бути на столі
Це свято є підготовкою до Різдва. Дата Святвечора визначається тим, за яким календарем віруючий відзначає Різдво Христове – юліанським або григоріанським.
Про 12 пісних страв, які обов’язково мають бути на столі у святвечір розповідає НСН
Кутя.
Головною стравою, звичайно ж, завжди була кутя. Традиційно її готують з пшениці і тертого маку. Однак у різних регіонах України рецепти різняться.
Головна страва на святвечір – кутя
Узвар.
Його і просто пили, і додавали до куті. На святковому столі він вважався другою за важливістю стравою.
Вареники.
Тут одразу три страви, бо на Святвечір готували вареники з картоплею, капустою і вишнями. Змість масла до солоних вареників додавали смажену на олії цибулю.
Є цікава традиція. Один із вареників начиняли вареною пшеницею з куті – це був “щасливий вареник” і кому він трапиться за вечерею, тому буде удача. Дехто замість пшениці робив начинку з солі чи перцю, але тоді знайти такий вареник – не таке вже й щастя).
Пісні голубці.
Замість м’яса до начинки гречаних голубців додавали багато обсмаженої моркви і цибулі. А потім обов’язково полити товченим часником з олією і сіллю. Смакота.
До начинки також можна додавати гриби.
Борщ з грибами та вушками.
З тіста, що залишилося після вареників, робили так звані вушка (галушки, вараниці, лазаниці, кльоцки). А з грибами і овочевою заправкою пісний борщ смакує зовсім не гірше, ніж м’ясний.
Капуста з грибами.
Господині тушкували свіжу або квашену капусту з грибами. Рецептів такої страви, як і борщів – у кожному домі свій.
Печена картопля.
Найпростіша страва, але дуже смачна. Картоплю миють і запікають цілою або чистять, розрізають навпіл (великі картоплини на четвертини), посипають спеціями, додають краплю олії і в духовку.
Запечена або тушкована риба.
Зазвичай брали річкову рибу. Її запікали цілком або тушкували з цибулею. Також на святковому столі можна побачити оселедець.
Варений буряк з горіхами.
Ще одна традиційна страва – салат із вареного буряка з горішками, заправлений олією. Для смаку додають дрібно порізану цибулю або часник.
Квашена капуста.
Квашена капуста допомагає підтримувати імунітет, тому для зими – це незамінна страва. Її подавали з ароматною олією. Можна ще додавати солоні огірки чи мариновані гриби.
Запечені яблука.
На десерт готували яблука, запечені з горішками і медом (мед під час посту дозволяється).
Хліб.
Для українців хліб – священна їжа, і жоден святковий стіл не обходився без свіжоспеченої паляниці.
Християнські традиції тісно переплетені з язичницькими. І навіть на різдвяному столі знайшлося місце для забобонів. Наші предки часто ставили на кожен куток стола по зубчику часнику, щоб відлякували злі сили, а під миску з кутею – монетку, щоб приманити удачу.
Різдвяна кутя-2023: найкращі рецепти головної страви на Святвечір