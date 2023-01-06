Святвечір – які 12 пісних страв обов’язково мають бути на столі

Святвечір – це останній день перед Різдвом, коли ще дотримується Різдвяний піст. Його дата залежить від того, за яким календарем віруючий відзначає Різдво. Які 12 страв мають бути на столі

Це свято є підготовкою до Різдва. Дата Святвечора визначається тим, за яким календарем віруючий відзначає Різдво Христове – юліанським або григоріанським.

Про 12 пісних страв, які обов’язково мають бути на столі у святвечір розповідає НСН

Кутя.

Головною стравою, звичайно ж, завжди була кутя. Традиційно її готують з пшениці і тертого маку. Однак у різних регіонах України рецепти різняться.

Головна страва на святвечір – кутя

Узвар.

Його і просто пили, і додавали до куті. На святковому столі він вважався другою за важливістю стравою.

Вареники.

Тут одразу три страви, бо на Святвечір готували вареники з картоплею, капустою і вишнями. Змість масла до солоних вареників додавали смажену на олії цибулю.

Є цікава традиція. Один із вареників начиняли вареною пшеницею з куті – це був “щасливий вареник” і кому він трапиться за вечерею, тому буде удача. Дехто замість пшениці робив начинку з солі чи перцю, але тоді знайти такий вареник – не таке вже й щастя).

Пісні голубці.

Замість м’яса до начинки гречаних голубців додавали багато обсмаженої моркви і цибулі. А потім обов’язково полити товченим часником з олією і сіллю. Смакота.

До начинки також можна додавати гриби.

Борщ з грибами та вушками.

З тіста, що залишилося після вареників, робили так звані вушка (галушки, вараниці, лазаниці, кльоцки). А з грибами і овочевою заправкою пісний борщ смакує зовсім не гірше, ніж м’ясний.

Капуста з грибами.

Господині тушкували свіжу або квашену капусту з грибами. Рецептів такої страви, як і борщів – у кожному домі свій.

Печена картопля.

Найпростіша страва, але дуже смачна. Картоплю миють і запікають цілою або чистять, розрізають навпіл (великі картоплини на четвертини), посипають спеціями, додають краплю олії і в духовку.

Запечена або тушкована риба.

Зазвичай брали річкову рибу. Її запікали цілком або тушкували з цибулею. Також на святковому столі можна побачити оселедець.

Варений буряк з горіхами.

Ще одна традиційна страва – салат із вареного буряка з горішками, заправлений олією. Для смаку додають дрібно порізану цибулю або часник.

Квашена капуста.

Квашена капуста допомагає підтримувати імунітет, тому для зими – це незамінна страва. Її подавали з ароматною олією. Можна ще додавати солоні огірки чи мариновані гриби.

Запечені яблука.

На десерт готували яблука, запечені з горішками і медом (мед під час посту дозволяється).

Хліб.

Для українців хліб – священна їжа, і жоден святковий стіл не обходився без свіжоспеченої паляниці.

Християнські традиції тісно переплетені з язичницькими. І навіть на різдвяному столі знайшлося місце для забобонів. Наші предки часто ставили на кожен куток стола по зубчику часнику, щоб відлякували злі сили, а під миску з кутею – монетку, щоб приманити удачу.

Джерело

Різдвяна кутя-2023: найкращі рецепти головної страви на Святвечір