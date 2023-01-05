Кутя – традиційна обрядова різдвяна страва, яка обов’язково має бути на столі на ‎Святий Вечір та Різдво.

Коли і яку кутю готують

Ми звикли готувати кутю на Святвечір, 6 січня. Проте обрядову страву можна подавати на стіл тричі під час Святок – дванадцяти днів після свята Різдва Христового до свята Водохрещі.

Напередодні Різдва, 6 січня готують “багату” кутю, а в переддень Нового року, на Маланки 13 січня – “щедру” кутю, напередодні Водохреща, 18 січня святкується другий Святвечір і на стіл готують “голодну” кутю.

У різних регіонах України традиційними стали різні рецепти куті.

Кутю найчастіше готують з тих круп, які ростуть в нашій місцевості – пшениці, пшона, гречки тощо. Присмачують страву медом, маком, горіхами, цукатами, родзинками або іншими сухофруктами.

НСН ділиться найкращими рецептами страви.

Традиційна різдвяна кутя

Інгредієнти:

Пшениця – 1 ст.

Сухофрукти (яблука, абрикоси, груші, сливи) – 150 г

Родзинки – 100 г

Мак – 100 г

Горіхи волоські – 100 г

Мед – 3 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Насамперед необхідно гарно перебрати пшеницю, промити її та замочити на декілька годин, а краще на ніч. Уранці злити з пшениці воду, залити її новою і варити на повільному вогні до повної готовності.

Налити в каструлю 2 літри води і покласти її на вогонь. Сухофрукти перебрати та ретельно промити. Після закипання води викласти у каструлю сухофрукти та варити їх 10-15 хвилин на повільному вогні. Потім зняти з вогню й залишити узвар настоюватися на кілька годин.

Тим часом промити мак і залити його окропом. Потім злити воду, ще раз промити мак і знову залити його окропом, накрити кришкою й залишити на півгодинки. Злити з розпареного маку воду і перетерти його в ступці разом із цукром.

Родзинки промити й залити на 10-15 хвилин окропом. Горіхи висушити в духовці або на сухій сковороді, потім очистити від лушпиння і подрібнити.

Готову пшеницю викласти у миску, додати до неї мак, узвар, родзинки, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і подавати кутю до столу.

Кутя з рису

Для неї знадобиться:

Рис – 0,5 ст.

Мигдаль – 0,5 ст.

Волоські горіхи – 0,5 ст.

Мак – 0,5 ст.

Родзинки – 0,5 ст.

Курага – 0,5 ст.

Мед – 2 ст. л.

Залити мак окропом і залишити на 1-2 години.

Курагу з родзинками в одному посуді також залити окропом й залишити на 1-2 години.

Воду з кураги та родзинок злити, довести її обсяг до 1,5 склянок і перелити в сотейник. Засипати у воду промитий рис. Накрити і варити на слабкому вогні до готовності.

Нарізати волоські горіхи. Мигдаль подрібнити в блендері.

Нарізати курагу так, щоб вона була одного розміру з родзинками.

У готовий рис додати мед і розмішати.

З маку злити більшу частину води, а мак з водою, що залишилася, збити блендером або перетерти у макітрі.

Скласти в одну миску курагу з родзинками та горіхи, додати перетертий мак.

Додати теплий рис та перемішати. Прикрасити кутю на власний смак і подавати до святкового столу.

Кутя з рису з апельсиновим соком

Потрібно:

Рис – 1 ст.

Сік апельсиновий – 2,5 ст.

Родзинки – 100 г

Курага – 100 г

Фундук – 100 г

Мигдаль – 100 г

Чорнослив – 3 шт.

Мед – 1,5 ст. л.

Рис добре промити, пересипати в каструлю, в якій буде варитися. Залити апельсиновим соком. Перемішати, покласти на вогонь і варити до готовності.

Фундук і мигдаль посмажити на сухій сковорідці або в мікрохвильовій печі. Потім нарізати їх невеликими шматочками. Пересипати все у тарілку.

Курагу нарізати невеликими шматочками. Подрібнити чорнослив.

У готовий рис висипати родзинки, курагу, чорнослив, подрібнений фундук, мигдаль, мед та добре перемішати.

Різдвяна кутя з булгура

Потрібно взяти:

Булгур – 0,5 ст.

Вода – 1,5 ст.

Мед – 2 ст. л. (або за смаком)

Волоські горіхи – 50 г

Мак – 30 г

Родзинки – 50 г

Промиту крупу помістити в сотейник або невелику каструлю й залити чистою водою. Покласти на вогонь і довести до кипіння. Варити булгур до готовності на повільному вогні, близько 15 хвилин.

Родзинки залити окропом і залишити на 10 хвилин. Потім воду злити, а родзинки розкласти на кухонному рушнику, щоб він добре просох.

Мак також залити окропом і залишити вже на 30 хвилин, накривши кришкою. Потім відкинути на сито, подрібнити блендером до появи макового молочка.

Волоські горіхи підсушити на сухій сковороді або в духовці, а потім дрібно нарубати.

У теплий булгур додати мед, родзинки, горіхи та мак. Ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти поєдналися між собою. Різдвяна кутя з булгура готова.

Кутя з бобальками: рецепт із Лемківщини

На Закарпатті серед лемків кутю готували з бобальками — це невеликі дріжджові булочки, які, згідно з народними повір’ями, здатні вберегти від різних хвороб.

Щоб приготувати бобальки, потрібно взяти:

250 мл води;

25 г свіжих дріжджів;

80 г цукру;

500 г пшеничного борошна;

дрібку солі.

Тепла вода змішується з дріжджами, додаються цукор і борошно. Замішується тісто, яке потрібно залишити на одну годину в теплому місці. Тісто розділяється на частини, розкачується і розрізається на невеликі шматочки. Їх викладають на деко, а потім відправляють до розігрітої до 180 градусів духовки на 25 хвилин.

Після запікання бобальки трохи розм’якшують за допомогою окропу. Для цього їх викладають у друшляк, а його потім на кілька секунд відправляють у кип’яток.

Запарений і вже розтертий мак перемішують із медом, додають бобальки і ретельно змішують. Можна додати до незвичної куті трохи горішків за смаком.

Як приготувати кутю – відеорецепт

Джерело: ТСН

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