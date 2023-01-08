Меморіал: вбиті росією. Віталій Виноградов, 47 років, Буча, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віталій Виноградов

47-річного Віталія Виноградова застрелили російські окупанти 6 березня 2022 року на сумнозвісній вулиці Яблунській у Бучі. Після звільнення Київщини його тіло знайшли поруч із загиблим другом Олегом Грищенком.

Віталій – корінний бучанин, жив у батьківському приватному будинку. Мав дві вищі освіти: закінчив Дніпропетровський університет економіки і права та Євангельську теологічну семінарію. Деякий час Віталій займався підприємницькою діяльністю, разом із партнером мав салон краси.

Понад 12 років Віталій Виноградов був ключовим учасником Кабінету експертів громадянського руху «Всі разом!». Останні п’ять років був членом правління організації.

«Віталій був товариським. Любив у вільний час збирати гриби. Він – талановитий організатор, технічний директор наших заходів. Захистив дисертацію з богослов’я, викладав теологічні дисципліни. Був автором аналітичних матеріалів на суспільно-політичні теми. Вправний журналіст. Віталій – надзвичайно обдарована людина. Йому вдавалося все, за що б не брався», – каже близький друг Руслан Кухарчук.

Під час окупації Бучі російськими військовими Віталій перейшов жити у будинок сестри. Останній раз Руслан Кухарчук розмовляв із другом 4 березня. Він розповів, що хоче дістатися Києва і тимчасово поселитися в офісі організації.

За словами чоловіка сестри Віталія, 6 березня він вийшов із дому в магазин. З того часу зник. Майже місяць тіло загиблого лежало спочатку на вулиці, а потім на цвинтарі. Після упізнання 10 квітня Віталія кремували, прах підкопали в могилу батьків загиблого на Бучанському цвинтарі.

«Віталій назавжди залишиться у нашій пам’яті і серцях», – каже Руслан Кухарчук.

У загиблого залишилися син, дві сестри та племінники.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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