Меморіал: вбиті росією. Волонтерка Яна Михиденко, 33 роки, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Яна Михиденко

33-річну Яну Михиденко російські військові застрелили 11 березня 2022 року на Київщині. Яна була волонтеркою і того дня їхала допомагати з евакуацією мешканцям Гостомеля.

«Загинула наша активістка Яна Михиденко. Це сталося 11 березня. На той день було домовлено про відкриття «зеленого коридору» для мешканців селища Гостомель. Яна поїхала зустрічати людей, які звідти перебиралися через підірваний міст. Дві ворожі кулі, випущені в лобове скло автівки, обірвали життя Яни», – розповіла подруга загиблої, активістка Лариса Ліщинська.

11 березня після того, як з Яною зник зв’язок, її чоловік зателефонував Ларисі.

Хвилювався, бо вона не дзвонила їм, не розмовляла з донькою, яку так сильно любила.

«Хлопці теж набрали і сказали, що відсутній зв’язок. Вони домовлялися зустрітись із Яною, а вона не приїхала. Ми сповістили військових, поліцію, почали з’ясовувати на блокпостах. Інформації було нуль. 11-12 березня – жодних новин, але всі вірили в краще. На превеликий жаль, крізь сльози, хлопці сказали, що знайшли машину Яни, але не знають чи є вона там, бо не було доступу до авто. Трохи пізніше сказали: Яна – загибла», – розповіла Лариса.

Подруга пригадує Яну активною, рішучою та впевненою в собі людиною.

«Мама, дружина, подруга, сусідка. Двигун і людина, яку не можливо було зупинити у будь-якій ситуації, якщо наша дівчинка вирішила щось зробити. Це така категорія українських перцевих жінок – незламних і духом, і волею. Які творять історію, історію ціною власного життя», – сказала подруга.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Яна займалася організацією дитячих свят, пекла торти на замовлення і мріяла про власну кондитерську.

П’ятирічна Єва, донька Яни, залишилася без мами.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/