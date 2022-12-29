Газовики не радять обігрівати приміщення цеглою на газовій плиті. Такий спосіб може бути небезпечним для здоров’я та життя.

В соціальних мережах люди публікують різні лайфхаки, як зігрітися в умовах блекауту. Є серед них і небезпечні для життя. Зокрема, популярний нині спосіб з допомогою газової плити та цегли, повідомляють працівники Рівнегазу, передає НСН.

Використовують саме вогнетривку цеглу, з якої будують димоходи чи каміни. Коштує вона в межах ста гривень за одну штуку. Для того, щоб зігрітися, достатньо покласти цеглину на газову конфорку з невеликим вогнем. Цегла кладеться впоперек конфорки, таким чином, щоб її довга частина «дивилася» на вас. Далі необхідно поступово збільшити газ, так цегла почне швидше нагріватися та віддавати накопичене тепло — виконуватиме функцію невеликої печі. І даватиме тепло такий обігрівач близько чотирьох годин. Звичайно, зігріти ним всю квартиру не вдасться, проте пустити тепло в одну кімнату – можна.

Одразу хочу вас застерегти від такого способу обігріву оселі. Тому, що в процесі згоряння природнього газу, в умовах нестачі кисню в приміщенні може виникнути чадний газ. Він сприяє кисневому голодуванню, а це в свою чергу призводить до того, що людина може відчувати головний біль, нудоту, почервоніння шкіри і відповідно знепритомніти, каже Олег Куцюк, начальник виробничо-технічного управління АТ “Рівнегаз”.

Це у свою чергу може призвести навіть до смерті.

До природного газу, який використовується в побуті, додають спеціальний ароматизатор. А ось чадний газ неможливо розпізнати за допомогою нюху.

При високій концентрації чадного газу сильна інтоксикація виникає вже після 2-3 вдихів, людина непритомніє. Через 6-7 хвилин настає смерть від зупинки серця.

Працівники Рівнегазу пропонують населенню більш безпечні способи обігріти свою оселю та зігрітися самому.

Можна обігріти свою оселю навіть завдяки гарячій грілці з водою. Це буде локальний, лише для однієї людини обігрів. Але набагато безпечніший ніж цеглини з газовою плитою.

Джерело: Рівне 1

Як зігрітися за відсутності тепла та світла – практичні поради