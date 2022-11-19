Як зігрітися за відсутності тепла та світла – практичні поради

Через ракетні атаки з боку рф в Україні вже кілька тижнів відключають світло. Крім електрики в будинках пропадає також вода, а подекуди й опалення. Що допоможе зігрітися в такий ситуації.

Про це розповідає NNS з посиланням на матеріал “РБК-Україна”.

Підготуйте свій будинок грамотно

Зберегти тепло та швидко нагріти приміщення, якщо температура почала опускатися, допоможуть нескладні способи утеплення свого житла.

Дерев’яні вікна потрібно заклеїти ущільнювачем, а також закрити плівкою, що зберігає тепло. Підійде навіть плівка для пакування – ваша мета закрити всі щілини та не допустити потрапляння холодного повітря до будинку. Вікна можна завісити щільними шторами чи навіть старими пледами, тканиною чи ковдрами. Слідкуйте за тим, щоб батареї не були закриті. Утеплити підлогу можна за допомогою килима, килимового покриття або спеціальних пазлів у вигляді покриття. З домашніх батарей зніміть усі декоративні панелі та відсуньте від них меблі. Це дозволить їм віддавати тепло навіть за невисокої температури. Перевірте вхідні двері, щоб не було щілин. Утепліть балкон, якщо він є. На стіни повісьте килими – це також додасть тепла у приміщенні. Чим більше текстилю – тим краще тепло триматиметься в будинку. Якщо у вас невеликий будинок на кілька квартир, то варто перевірити вікна в під’їзді та вхідні двері в під’їзд – через щілини йтиме тепло зі всіх квартир.

Як зігрітися у квартирі

Вдома постарайтеся одягатися багатошарово та використовувати теплі тканини – бавовну, фліс, шерсть. Можна одягати спеціальну термобілизну, зверху теплу піжаму, теплі шкарпетки та теплі капці.

Вдень намагайтеся більше рухатися – це дозволяє зігрітися. Під руками тримайте термос із гарячим напоєм – досить кілька ковтків, щоб організм зігрівся.

Для обігріву спального місця використовуйте перевірені “бабусині” рецепти – налийте гарячу воду в пляшки, загорніть у рушники та покладіть у ліжко.

Принцип багатошаровості використовуйте і вночі – тепла піжама, теплі шкарпетки, тепла ковдра і при необхідності зверху один або два пледи. Це дозволить виспатися у теплі.

Досвідчені мандрівники рекомендують створювати у великому помешканні зони тепла. Це невелика кімната, де збирається вся сім’я та де можна встановити різні портативні лампи, обігрівачі.

Можна поставити навіть невеликий туристичний намет, використовувати спальники – це дозволить вам не замерзнути.

До речі, систему обмеженого нагрівання однієї кімнати використовують у багатьох країнах світу, де немає центрального опалення. Зазвичай центром тепла стає одна кімната, і все життя люди будують навколо джерела тепла.

Які продукти допомагають зігрітися

Харчування має у такі дні особливе значення, оскільки певна їжа допомагає зігріти організм і дає йому знову замерзнути.

Насамперед експерти рекомендують гарячі перші страви на м’ясному бульйоні. Ситний суп з овочами можна їсти навіть на ніч – він дасть можливість заснути у теплі.

Головним терморегулятором в організмі є щитовидна залоза. Вона виробляє гормон тироксин, який бере участь у регуляції теплообміну, підвищує інтенсивність обміну речовин та допомагає виділяти тепло.

Для тренування щитовидної залози потрібно їсти частіше волоські горіхи, вівсянку, імбир, морські водорості та морепродукти.

У холодах також важливо їсти каші та додавати до раціону продукти з високим вмістом білка – м’ясо, молочні продукти, яйця, риба.

Не забудьте і про спеції, які дозволяють прискорити обмін речовин і тим самим дає можливість організму самостійно нагрітися. До таких спецій належать: каррі, хрін, гірчиця, перець, корінь імбиру, кориця, шафран.

Ще для терморегуляції організму важливі калій та магній. Їх можна знайти в бобових, моркві, гарбузі, буряках, капусті, куразі, фініках.

Грітися за допомогою алкоголю медики не рекомендують – спиртне розширює судини та швидко звужує. А значить вам спочатку стане дуже тепло, але буквально через пару годин ви замерзнете ще сильніше.

Відмінним варіантом для зігрівання стане чай у термосі – з трав, з малиною, ромашкою, калиною. У чай можна додавати корицю, кардамон та імбир.

Джерело: РБК-Україна

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