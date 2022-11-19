Як зігрітися за відсутності тепла та світла – практичні поради

Через ракетні атаки з боку рф в Україні вже кілька тижнів відключають світло. Крім електрики в будинках пропадає також вода, а подекуди й опалення. Що допоможе зігрітися в такий ситуації.
Про це розповідає NNS з посиланням на матеріал “РБК-Україна”.
Підготуйте свій будинок грамотно
Зберегти тепло та швидко нагріти приміщення, якщо температура почала опускатися, допоможуть нескладні способи утеплення свого житла.
- Дерев’яні вікна потрібно заклеїти ущільнювачем, а також закрити плівкою, що зберігає тепло. Підійде навіть плівка для пакування – ваша мета закрити всі щілини та не допустити потрапляння холодного повітря до будинку.
- Вікна можна завісити щільними шторами чи навіть старими пледами, тканиною чи ковдрами. Слідкуйте за тим, щоб батареї не були закриті.
- Утеплити підлогу можна за допомогою килима, килимового покриття або спеціальних пазлів у вигляді покриття.
- З домашніх батарей зніміть усі декоративні панелі та відсуньте від них меблі. Це дозволить їм віддавати тепло навіть за невисокої температури.
- Перевірте вхідні двері, щоб не було щілин.
- Утепліть балкон, якщо він є.
- На стіни повісьте килими – це також додасть тепла у приміщенні. Чим більше текстилю – тим краще тепло триматиметься в будинку.
- Якщо у вас невеликий будинок на кілька квартир, то варто перевірити вікна в під’їзді та вхідні двері в під’їзд – через щілини йтиме тепло зі всіх квартир.
Як зігрітися у квартирі
Вдома постарайтеся одягатися багатошарово та використовувати теплі тканини – бавовну, фліс, шерсть. Можна одягати спеціальну термобілизну, зверху теплу піжаму, теплі шкарпетки та теплі капці.
Вдень намагайтеся більше рухатися – це дозволяє зігрітися. Під руками тримайте термос із гарячим напоєм – досить кілька ковтків, щоб організм зігрівся.
Для обігріву спального місця використовуйте перевірені “бабусині” рецепти – налийте гарячу воду в пляшки, загорніть у рушники та покладіть у ліжко.
Принцип багатошаровості використовуйте і вночі – тепла піжама, теплі шкарпетки, тепла ковдра і при необхідності зверху один або два пледи. Це дозволить виспатися у теплі.
Досвідчені мандрівники рекомендують створювати у великому помешканні зони тепла. Це невелика кімната, де збирається вся сім’я та де можна встановити різні портативні лампи, обігрівачі.
Можна поставити навіть невеликий туристичний намет, використовувати спальники – це дозволить вам не замерзнути.
До речі, систему обмеженого нагрівання однієї кімнати використовують у багатьох країнах світу, де немає центрального опалення. Зазвичай центром тепла стає одна кімната, і все життя люди будують навколо джерела тепла.
Які продукти допомагають зігрітися
Харчування має у такі дні особливе значення, оскільки певна їжа допомагає зігріти організм і дає йому знову замерзнути.
Насамперед експерти рекомендують гарячі перші страви на м’ясному бульйоні. Ситний суп з овочами можна їсти навіть на ніч – він дасть можливість заснути у теплі.
Головним терморегулятором в організмі є щитовидна залоза. Вона виробляє гормон тироксин, який бере участь у регуляції теплообміну, підвищує інтенсивність обміну речовин та допомагає виділяти тепло.
Для тренування щитовидної залози потрібно їсти частіше волоські горіхи, вівсянку, імбир, морські водорості та морепродукти.
У холодах також важливо їсти каші та додавати до раціону продукти з високим вмістом білка – м’ясо, молочні продукти, яйця, риба.
Не забудьте і про спеції, які дозволяють прискорити обмін речовин і тим самим дає можливість організму самостійно нагрітися. До таких спецій належать: каррі, хрін, гірчиця, перець, корінь імбиру, кориця, шафран.
Ще для терморегуляції організму важливі калій та магній. Їх можна знайти в бобових, моркві, гарбузі, буряках, капусті, куразі, фініках.
Грітися за допомогою алкоголю медики не рекомендують – спиртне розширює судини та швидко звужує. А значить вам спочатку стане дуже тепло, але буквально через пару годин ви замерзнете ще сильніше.
Відмінним варіантом для зігрівання стане чай у термосі – з трав, з малиною, ромашкою, калиною. У чай можна додавати корицю, кардамон та імбир.
Джерело: РБК-Україна
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