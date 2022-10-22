Як зробити свічковий обігрівач, щоб обігріти кімнату (фото, відео)

Свічковий обігрівач – це прилад, за допомогою якого можна обігріти кімнату. Його винайшов американець Дойл Досс, який збудував на цьому успішний бізнес.

Технологія проста – потрібно взяти три керамічні горщики різного діаметру і з’єднати їх між собою довгим металевим болтом із нанизаними шайбами та гайками.

Як це працює

Горщики над полум’ям свічки накопичують енергію та досить сильно нагріваються, особливо розжарюється центральний стрижень. Після цього тепло повільно передається повітрю всією поверхнею керамічного горщика.

Перш ніж обігрівач зі свічки зможе нормально обігрівати кімнату, потрібно дочекатися, щоб залишкова волога випарувалася з кераміки. На думку містера Досс, це може зайняти 3-4 години.

Зберігати прилад потрібно в целофановому пакеті, щоб він не вбирав з повітря вологу.

Зазначимо, такий обігрівач без електрики допоможе підігріти повітря лише на декілька градусів у кімнаті з площею до 20 квадратних метрів. Але хто заважає поставити їх декілька.

Як самостійно зробити свічковий обігрівач

Для обігрівача потрібно буде взяти:

Декілька квіткових горщиків з глини або кераміки з різним діаметром — від маленького до великого.

Свічки можна використовувати різні.

Металевий стрижень.

Болти.

Горщики вкладають один в одного, після чого з’єднують болтами, між якими розташовується багато гайок.

Внизу ставимо підставку під свічку, як підставку можна використовувати навіть цеглини. Важливо, щоб між свічкою та горщиками був простір, щоб до свічки був доступ повітря, інакше вона не буде горіти.

Відео. Свічковий обігрівач своїми руками