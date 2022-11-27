Як зігрітися взимку без обігрівача – поради від МОЗ

Через проблеми з електро- і водопостачанням жителі багатьох регіонів України сидять без опалення. У МОЗ порадили, як зігрітися взимку без опалення і електрики

Міністерство охорони здоров’я ділиться порадами щодо того, як зігрітися взимку без обігрівача, інформує NNS

Багатошаровість

За можливості одягайте на себе якомога більше теплих речей. Обов’язково використовуйте термобілизну з натуральних тканин, а поверх неї в’язані речі, на флісі, теплі шкарпетки тощо. Додатково вкрийтеся теплою ковдрою або пледом.

Ізолюйте приміщення

Не випускайте тепло зі своєї оселі та не запускайте в неї холод. Для цього перевірте, чи не тягне з ваших вхідних дверей, вікон та балкону. За потреби утепліть ці місця.

Також варто не перекривати батареї сторонніми предметами, оскільки це лише перешкоджає розповсюдженню тепла в оселю.

МОЗ оприлюднило поради, як зігрітися взимку без опалення

Природне тепло

Якщо на вулиці сонце, саме час відкрити штори і запустити сонячне тепло в дім. Вночі ж, навпаки, краще закривати штори і жалюзі, щоб не запускати холод. При цьому пам’ятайте, що штори та інші предмети не повинні закривати батареї.

Гарячі напої та їжа

Зігрітися зсередини допоможуть гарячі напої та супи. На випадок відсутності електрики завжди майте термос з гарячим напоєм. Корисно буде придбати ще й термоси для їжі, які зберігатимуть її теплою ще кілька годин після приготування.

Використовуйте грілку

Налийте у грілку (або звичайну пластикову пляшку) гарячу воду, замотайте її в рушник і покладіть під ковдру в ліжко. Грілка не дасть вам змерзнути до самого ранку.

Не споживайте алкоголь

Хибно вважати, що спиртні напої можуть допомогти зігрітися. Навпаки, під час вживання алкоголю судини розширюються, а кров приливає до поверхні тіла. У свою чергу, внутрішні органи втрачають тепло.

Рухайтеся

Найчастіше люди мерзнуть, коли сидять на одному місці. Рух – найкращий спосіб зігрітися, тому, маючи можливість, займіться легким спортом – стрибки, біг на місці, нахиляння тощо.

Джерело

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