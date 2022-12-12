Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

Через війну і економічну кризу фінансова ситуація у багатьох українців, м’яко кажучи, залишає бажати кращого. А попереду новорічні свята, і хочеться дозволити собі хоч трохи радощів – зустрітися з рідними, посидіти за столом, загадати найголовніші бажання під бій курантів. Маючи навіть дуже обмежений бюджет, можна підготувати гарний новорічний стіл. Нижче – 5 смачних і доступних страв, які зроблять ваші свята приємними і затишними.
Новорічний стіл за 600 грн – п’ять смачних страв
Салат “Шуба з огірком”
Будь-який святковий стіл не обходиться без салатів. Класичним новорічним салатом є “Оселедець під шубою”, але щоб заощадити, можна трохи змінити рецепт і прибрати з нього рибу. У бюджетній інтерпретації салату потрібно додати солоні огірки, вони стануть головною родзинкою страви.
Інгредієнти
- Картопля – 300 гр
- Солоні огірки – 150 гр
- Яйця – 2 шт
- Морква – 100 гр
- Цибуля ріпчаста – 100 гр
- Буряк – 150 гр
- Майонез – 300 гр
- Зелена цибуля – пучок
Спосіб приготування салату “Шуба”
- Відварити буряк, моркву, картоплю та яйця, потім всі ці продукти натерти на великій тертці.
- Викласти на тарілку шар картоплі, зверху – подрібнені солоні огірки та моркву.
- Змастити майонезом, викласти цибулю. Ще раз змастити майонезом, додати подрібнені яйця.
- Знову змастити майонезом і завершити салат шаром натертого буряка.
- Прибрати в холодильник на ніч, а потім подавати до столу, прикрасивши зеленою цибулею.
Куряча печінка з яблуками по-берлінськи
Печінка з яблуками – це традиційний рецепт німецької кухні, який чудово доповнить ваш новорічний стіл. Печінка з яблуками виходить дуже смачна, соковита, ніжна і зовсім не гірка. Ця страва відмінно поєднується з рисом і овочами, пюре або печеною картоплею.
Інгредієнти
- Куряча печінка – 400 гр
- Цибуля ріпчаста – 200 гр
- Яблука кислі – 2-3 шт
- Борошно – 100 гр
- Сіль за смаком
- Вершкове масло – для смаження
- Перець – за смаком
- Зелена цибуля для прикраси
Спосіб приготування печінки з яблуками по-берлінськи
- Вимиту та очищену курячу печінку посолити, поперчити.
- Обваляти в борошні кожен шматочок і обсмажити на вершковому маслі 10-15 хвилин.
- Прибрати печінку зі сковороди, замість неї викласти цибулю, нарізану кільцями, обсмажувати 5-7 хвилин.
- По готовності цибулі пересипати в тарілку, але в сковороді обсмажити яблука, нарізані часточками.
- Для подачі взяти гарну тарілку, викласти на неї печінку, зверху – цибулю, а в кінці – яблука. За бажанням страву можна посипати зеленою цибулею.
Салат Коул Слоу
Салат Коул Слоу – це традиційна американська закуска. Назва салату може лякати, адже здається, що за ним приховані дивовижні інгредієнти, які не так просто знайти. Але насправді все набагато простіше. У його складі знайома нам капуста та морква, заправлені соусом на основі сметани.
Інгредієнти
- Синя капуста – 400 гр
- Консервована кукурудза – 200 гр
- Цибуля – 100 гр
- Морква по-корейськи – 100 гр
- Сметана – 200 гр
- Сіль
- Перець
- Зелена цибуля для прикраси
Спосіб приготування салату Коул Слоу
- Капусту вимити, нашаткувати, злегка віджати руками. Посолити, поперчити, викласти салатник.
- Додати кукурудзу, моркву по-корейськи і дрібно нарізану цибулю, перемішати.
- Заправити салат сметаною та ще раз перемішати.
- Прикрасити блюдо зеленою цибулею.
Картопляний торт на сковороді
Страва просто ідеально підійде для святкового столу, вона ситна та апетитна, має привабливий зовнішній вигляд.
Інгредієнти
- Картопля – 500 гр
- Яйця – 2 шт
- Борошно – 150 гр
- Цибуля ріпчаста – 150 гр
- Сметана – 300 гр
- Сіль за смаком
- Рослинна олія – для смаження
- Перець – за смаком
- Зелена цибуля для прикраси
Спосіб приготування картопляного торта
- Картоплю натерти на великій тертці, віджати від зайвої рідини, додати яйця і перемішати. Після цього дрібними частинами додати борошно, а потім натерту на велику тертку цибулю. Отриману масу посолити та поперчити.
- Розігріту сковороду рясно полити олією та викласти на неї дрібними частинами підготовлену картопляну масу. Накрити кришкою, поставити мінімальний вогонь та обсмажувати 10 хвилин.
- Зняти перший картопляний млинець, укласти його на тарілку, змастити сметаною і поперчити. Таким же чином посмажити млинці з “тіста”, що залишилося. Останній шар змастити сметаною і посипати зеленою цибулею.
Салат “Мімоза” з корейською морквою
Салат “Мімоза” є класикою святкового столу, оскільки він стоїть на одному рівні з олів’є та “оселедцем під шубою”. Ви можете зробити цей салат бюджетнішим, якщо прибрати з нього тунець і додати корейську моркву. Така “Мімоза” нічим не гірша від оригінального салату.
Інгредієнти
- Сардина в олії – 200 гр
- Цибуля ріпчаста – 100 гр
- Яйця – 2 шт
- Картопля – 200 гр
- Морква по-корейськи – 100 гр
- Плавлений сир – 100 гр
- Майонез – 50 гр
- Зелена цибуля для прикраси
Спосіб приготування салату “Мімоза” з корейською морквою
- У глибоку ємність викласти сардини, розім’яти вилкою. Додати дрібно нарізану цибулю і перемішати.
- Картоплю відварити в мундирі, очистити, натерти на тертці.
- Почати сервірувати салат: викласти на тарілку картоплю та змастити її майонезом. Далі – рибу з цибулею та натерте яйце, знову промазати майонезом. Наступний шар – тертий сир та майонез. Завершальний етап – корейська морква та прикраса у вигляді подрібненої зеленої цибулі.
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