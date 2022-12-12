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Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

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Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв
Національна служба новин - NNS

Через війну і економічну кризу фінансова ситуація у багатьох українців, м’яко кажучи, залишає бажати кращого. А попереду новорічні свята, і хочеться дозволити собі хоч трохи радощів – зустрітися з рідними, посидіти за столом, загадати найголовніші бажання під бій курантів. Маючи навіть дуже обмежений бюджет, можна підготувати гарний новорічний стіл. Нижче – 5 смачних і доступних страв, які зроблять ваші свята приємними і затишними.

Новорічний стіл за 600 грн – п’ять смачних страв

Салат “Шуба з огірком”

Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

Будь-який святковий стіл не обходиться без салатів. Класичним новорічним салатом є “Оселедець під шубою”, але щоб заощадити, можна трохи змінити рецепт і прибрати з нього рибу. У бюджетній інтерпретації салату потрібно додати солоні огірки, вони стануть головною родзинкою страви.

Інгредієнти

  • Картопля – 300 гр
  • Солоні огірки – 150 гр
  • Яйця – 2 шт
  • Морква – 100 гр
  • Цибуля ріпчаста – 100 гр
  • Буряк – 150 гр
  • Майонез – 300 гр
  • Зелена цибуля – пучок

Спосіб приготування салату “Шуба”

  • Відварити буряк, моркву, картоплю та яйця, потім всі ці продукти натерти на великій тертці.
  • Викласти на тарілку шар картоплі, зверху – подрібнені солоні огірки та моркву.
  • Змастити майонезом, викласти цибулю. Ще раз змастити майонезом, додати подрібнені яйця.
  • Знову змастити майонезом і завершити салат шаром натертого буряка.
  • Прибрати в холодильник на ніч, а потім подавати до столу, прикрасивши зеленою цибулею.

Куряча печінка з яблуками по-берлінськи

Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

Печінка з яблуками – це традиційний рецепт німецької кухні, який чудово доповнить ваш новорічний стіл. Печінка з яблуками виходить дуже смачна, соковита, ніжна і зовсім не гірка. Ця страва відмінно поєднується з рисом і овочами, пюре або печеною картоплею.

Інгредієнти

  • Куряча печінка – 400 гр
  • Цибуля ріпчаста – 200 гр
  • Яблука кислі – 2-3 шт
  • Борошно – 100 гр
  • Сіль за смаком
  • Вершкове масло – для смаження
  • Перець – за смаком
  • Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування печінки з яблуками по-берлінськи

  • Вимиту та очищену курячу печінку посолити, поперчити.
  • Обваляти в борошні кожен шматочок і обсмажити на вершковому маслі 10-15 хвилин.
  • Прибрати печінку зі сковороди, замість неї викласти цибулю, нарізану кільцями, обсмажувати 5-7 хвилин.
  • По готовності цибулі пересипати в тарілку, але в сковороді обсмажити яблука, нарізані часточками.
  • Для подачі взяти гарну тарілку, викласти на неї печінку, зверху – цибулю, а в кінці – яблука. За бажанням страву можна посипати зеленою цибулею.

Салат Коул Слоу

Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

Салат Коул Слоу – це традиційна американська закуска. Назва салату може лякати, адже здається, що за ним приховані дивовижні інгредієнти, які не так просто знайти. Але насправді все набагато простіше. У його складі знайома нам капуста та морква, заправлені соусом на основі сметани.

Інгредієнти

  • Синя капуста – 400 гр
  • Консервована кукурудза – 200 гр
  • Цибуля – 100 гр
  • Морква по-корейськи – 100 гр
  • Сметана – 200 гр
  • Сіль
  • Перець
  • Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування салату Коул Слоу

  • Капусту вимити, нашаткувати, злегка віджати руками. Посолити, поперчити, викласти салатник.
  • Додати кукурудзу, моркву по-корейськи і дрібно нарізану цибулю, перемішати.
  • Заправити салат сметаною та ще раз перемішати.
  • Прикрасити блюдо зеленою цибулею.

Картопляний торт на сковороді

Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

Страва просто ідеально підійде для святкового столу, вона ситна та апетитна, має привабливий зовнішній вигляд.

Інгредієнти

  • Картопля – 500 гр
  • Яйця – 2 шт
  • Борошно – 150 гр
  • Цибуля ріпчаста – 150 гр
  • Сметана – 300 гр
  • Сіль за смаком
  • Рослинна олія – для смаження
  • Перець – за смаком
  • Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування картопляного торта

  • Картоплю натерти на великій тертці, віджати від зайвої рідини, додати яйця і перемішати. Після цього дрібними частинами додати борошно, а потім натерту на велику тертку цибулю. Отриману масу посолити та поперчити.
  • Розігріту сковороду рясно полити олією та викласти на неї дрібними частинами підготовлену картопляну масу. Накрити кришкою, поставити мінімальний вогонь та обсмажувати 10 хвилин.
  • Зняти перший картопляний млинець, укласти його на тарілку, змастити сметаною і поперчити. Таким же чином посмажити млинці з “тіста”, що залишилося. Останній шар змастити сметаною і посипати зеленою цибулею.

Салат “Мімоза” з корейською морквою

Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

Салат “Мімоза” є класикою святкового столу, оскільки він стоїть на одному рівні з олів’є та “оселедцем під шубою”. Ви можете зробити цей салат бюджетнішим, якщо прибрати з нього тунець і додати корейську моркву. Така “Мімоза” нічим не гірша від оригінального салату.

Інгредієнти

  • Сардина в олії – 200 гр
  • Цибуля ріпчаста – 100 гр
  • Яйця – 2 шт
  • Картопля – 200 гр
  • Морква по-корейськи – 100 гр
  • Плавлений сир – 100 гр
  • Майонез – 50 гр
  • Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування салату “Мімоза” з корейською морквою

  • У глибоку ємність викласти сардини, розім’яти вилкою. Додати дрібно нарізану цибулю і перемішати.
  • Картоплю відварити в мундирі, очистити, натерти на тертці.
  • Почати сервірувати салат: викласти на тарілку картоплю та змастити її майонезом. Далі – рибу з цибулею та натерте яйце, знову промазати майонезом. Наступний шар – тертий сир та майонез. Завершальний етап – корейська морква та прикраса у вигляді подрібненої зеленої цибулі.

Джерело

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