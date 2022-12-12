Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв

Через війну і економічну кризу фінансова ситуація у багатьох українців, м’яко кажучи, залишає бажати кращого. А попереду новорічні свята, і хочеться дозволити собі хоч трохи радощів – зустрітися з рідними, посидіти за столом, загадати найголовніші бажання під бій курантів. Маючи навіть дуже обмежений бюджет, можна підготувати гарний новорічний стіл. Нижче – 5 смачних і доступних страв, які зроблять ваші свята приємними і затишними.

Новорічний стіл за 600 грн – п’ять смачних страв

Салат “Шуба з огірком”

Будь-який святковий стіл не обходиться без салатів. Класичним новорічним салатом є “Оселедець під шубою”, але щоб заощадити, можна трохи змінити рецепт і прибрати з нього рибу. У бюджетній інтерпретації салату потрібно додати солоні огірки, вони стануть головною родзинкою страви.

Інгредієнти

Картопля – 300 гр

Солоні огірки – 150 гр

Яйця – 2 шт

Морква – 100 гр

Цибуля ріпчаста – 100 гр

Буряк – 150 гр

Майонез – 300 гр

Зелена цибуля – пучок

Спосіб приготування салату “Шуба”

Відварити буряк, моркву, картоплю та яйця, потім всі ці продукти натерти на великій тертці.

Викласти на тарілку шар картоплі, зверху – подрібнені солоні огірки та моркву.

Змастити майонезом, викласти цибулю. Ще раз змастити майонезом, додати подрібнені яйця.

Знову змастити майонезом і завершити салат шаром натертого буряка.

Прибрати в холодильник на ніч, а потім подавати до столу, прикрасивши зеленою цибулею.

Куряча печінка з яблуками по-берлінськи

Печінка з яблуками – це традиційний рецепт німецької кухні, який чудово доповнить ваш новорічний стіл. Печінка з яблуками виходить дуже смачна, соковита, ніжна і зовсім не гірка. Ця страва відмінно поєднується з рисом і овочами, пюре або печеною картоплею.

Інгредієнти

Куряча печінка – 400 гр

Цибуля ріпчаста – 200 гр

Яблука кислі – 2-3 шт

Борошно – 100 гр

Сіль за смаком

Вершкове масло – для смаження

Перець – за смаком

Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування печінки з яблуками по-берлінськи

Вимиту та очищену курячу печінку посолити, поперчити.

Обваляти в борошні кожен шматочок і обсмажити на вершковому маслі 10-15 хвилин.

Прибрати печінку зі сковороди, замість неї викласти цибулю, нарізану кільцями, обсмажувати 5-7 хвилин.

По готовності цибулі пересипати в тарілку, але в сковороді обсмажити яблука, нарізані часточками.

Для подачі взяти гарну тарілку, викласти на неї печінку, зверху – цибулю, а в кінці – яблука. За бажанням страву можна посипати зеленою цибулею.

Салат Коул Слоу

Салат Коул Слоу – це традиційна американська закуска. Назва салату може лякати, адже здається, що за ним приховані дивовижні інгредієнти, які не так просто знайти. Але насправді все набагато простіше. У його складі знайома нам капуста та морква, заправлені соусом на основі сметани.

Інгредієнти

Синя капуста – 400 гр

Консервована кукурудза – 200 гр

Цибуля – 100 гр

Морква по-корейськи – 100 гр

Сметана – 200 гр

Сіль

Перець

Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування салату Коул Слоу

Капусту вимити, нашаткувати, злегка віджати руками. Посолити, поперчити, викласти салатник.

Додати кукурудзу, моркву по-корейськи і дрібно нарізану цибулю, перемішати.

Заправити салат сметаною та ще раз перемішати.

Прикрасити блюдо зеленою цибулею.

Картопляний торт на сковороді

Страва просто ідеально підійде для святкового столу, вона ситна та апетитна, має привабливий зовнішній вигляд.

Інгредієнти

Картопля – 500 гр

Яйця – 2 шт

Борошно – 150 гр

Цибуля ріпчаста – 150 гр

Сметана – 300 гр

Сіль за смаком

Рослинна олія – для смаження

Перець – за смаком

Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування картопляного торта

Картоплю натерти на великій тертці, віджати від зайвої рідини, додати яйця і перемішати. Після цього дрібними частинами додати борошно, а потім натерту на велику тертку цибулю. Отриману масу посолити та поперчити.

Розігріту сковороду рясно полити олією та викласти на неї дрібними частинами підготовлену картопляну масу. Накрити кришкою, поставити мінімальний вогонь та обсмажувати 10 хвилин.

Зняти перший картопляний млинець, укласти його на тарілку, змастити сметаною і поперчити. Таким же чином посмажити млинці з “тіста”, що залишилося. Останній шар змастити сметаною і посипати зеленою цибулею.

Салат “Мімоза” з корейською морквою

Салат “Мімоза” є класикою святкового столу, оскільки він стоїть на одному рівні з олів’є та “оселедцем під шубою”. Ви можете зробити цей салат бюджетнішим, якщо прибрати з нього тунець і додати корейську моркву. Така “Мімоза” нічим не гірша від оригінального салату.

Інгредієнти

Сардина в олії – 200 гр

Цибуля ріпчаста – 100 гр

Яйця – 2 шт

Картопля – 200 гр

Морква по-корейськи – 100 гр

Плавлений сир – 100 гр

Майонез – 50 гр

Зелена цибуля для прикраси

Спосіб приготування салату “Мімоза” з корейською морквою

У глибоку ємність викласти сардини, розім’яти вилкою. Додати дрібно нарізану цибулю і перемішати.

Картоплю відварити в мундирі, очистити, натерти на тертці.

Почати сервірувати салат: викласти на тарілку картоплю та змастити її майонезом. Далі – рибу з цибулею та натерте яйце, знову промазати майонезом. Наступний шар – тертий сир та майонез. Завершальний етап – корейська морква та прикраса у вигляді подрібненої зеленої цибулі.

Джерело

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