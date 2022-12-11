Якщо ви завжди мріяли почепити на двері гарний різдвяний вінок, НСН розповість, як його зробити своїми руками.

Новорічний вінок з шишок. Що для цього потрібно

Шишки

Біла акрилова фарба

Чиста суха губка

Пензлик

Клейовий пістолет

Заряди для клейового пістолета

Картон (краще щільний)

Олівець або ручка

Мотузка

Насамперед для вінка з шишок вам знадобляться, звичайно ж, шишки. Зібрати їх можна у лісі – це приємне заняття на свіжому повітрі. Ліпше збирати багато шишок різного розміру. Після приходу додому ваші знахідки потрібно трохи просушити, тому можете розкласти їх на газету і покласти на батарею.

Коли шишки підсохли, їх треба пофарбувати білою фарбою. Це надасть готовому виробові милий вигляд, начебто вінок трохи присипало снігом.

Фарбувати шишки дуже просто: візьміть суху губку, трохи занурте у фарбу і розподіліть її легкими рухами по шишці. Пофарбуйте так усі шишки. Там, де губка не дістає, можна підфарбувати пензликом. Перекладіть шишки на газету, щоб акрил підсох (ця фарба сохне дуже швидко).

Поки шишки сохнуть, необхідно зробити основу для вінка. Для цього намалюйте на картоні коло, а в ньому ще одне. Виріжте заготівлю.

Щоб вінок мав гарний вигляд і спереду, і ззаду, також щоб шишки до нього легко клеїлися, потрібно щільно обмотати заготовку з картону мотузкою. Не забудьте про петельку, на якій висітиме вінок, приклейте її за допомогою клейового пістолета.

Тепер, коли всі заготовки є, починаємо клеїти шишки. Клеїмо на бік, куди ви приклеїли петельку, тоді задня частина виробу буде акуратною, а клей та інші нерівності приховає аплікація. Вичавіть на шишку трохи клею і прикладіть до картонної заготовки, кілька секунд притримайте, щоб вона приклеїлася, і переходьте до наступної.

Намагайтеся клеїти шишки максимально близько одну до одної, щоб не було прогалин. Також спочатку клейте великі шишки, а дрібними можна буде коригувати вінок.

Коли всі шишки приклеїли, можна залишити вінок, як є, а можна ще трохи його прикрасити і зробити ароматним та оригінальним. Для цього ідеально підійдуть спеції, які є у кожного на кухні: палички кориці, гвоздика, ароматний горошок, зірочки анісу. Також можна прикрасити вінок сушеними лавровими листами та цитрусовими. Клейте їх у зони, де у вас залишилися прогалини між шишками.

Класичний новорічний вінок

Крім того, можна додати ялинових і соснових гілок і отримаємо класичний новорічний вінок. Для цього годяться штучні і натуральні гілки.

Поділяємо їх на пучки і товстою ниткою або дротом кріпимо до кола з міцного матеріалу. Круглу основу найпростіше зробити з товстого дроту.

В якості декору використовуємо гірлянди, мішуру, новорічні іграшки, шишки, горіхи і цукерки.

Святковий вінок з іграшок

Для його виготовлення знадобитися така ж основа, як і для хвойного — зроблений з товстого дроту велике коло. На нього потрібно послідовно нанизати за «вушка» новорічні ялинкові кулі. Дуже красиво виглядають вінки з кулями різних розмірів. Краще вибирати кулі двох-трьох кольорів-такі вінки виглядають дуже святково і стильно.

Джерело: ТСН