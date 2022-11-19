Що робити українцям, які втратили роботу через війну за кілька місяців до пенсії – Мінсоцполітики

Багато українців втратили роботу через війну. Серед них є немало громадян, яким залишилося кілька місяців до пенсії. У Мінсоцполітики пояснили що робити у такій ситуації

Через втрату роботи українцям може не вистачити кількох місяців страхового стажу. У такому випадку пенсія в 60 років буде для них недосяжною. Однак є декілька способів збільшити страховий стаж і вчасно вийти на заслужений відпочинок. Держава готова піти назустріч таким людям

Про те, як вчинити громадянам передпенсійного віку, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає NNS

Від початку війни немало українців втратили роботу. Причому, деяким з них не вистачало кількох місяців до виходу на пенсію. Таким чином, вони залишилися без засобів до існування, а також дехто з них тепер не зможе вчасно вийти на заслужений відпочинок, оскільки комусь саме цих кількох місяців могло не вистачити для страхового стажу, щоб отримати пенсію вчасно.

Однак не все так безнадійно.

Для українців, яким залишилося кілька місяців до пенсії, є декілька варіантів вирішення проблеми

Варіант перший: людині вистачає страхового стажу, але 60 років їй ще немає.

Не секрет, що роботодавці неохоче беруть на роботу людей, яким за 45-50 років, а тих, кому під 60, то й поготів. Однак закон дозволив таким громадянам вийти на пенсію раніше 60-річного віку. Але тут є умова: їм має залишатись до пенсійного віку не більше ніж півтора роки. Отже, маючи достатній страховий стаж і вік, не менший за 58 з половиною років, можна вийти на пенсію достроково. Щоправда, в цьому випадку пенсія буде трохи меншою, ніж вона могла би бути, якби людина вийшла на заслужений відпочинок, досягнувши 60 літ.

Варіант другий: людині не вистачає кількох місяців страхового стажу, а вона зосталася безробітною.

У цьому випадку є кілька способів подовжити собі страховий стаж. І майбутній пенсіонер може обрати саме той, який найбільше підходить йому:

Стати на облік у центрі зайнятості. Період, який людина перебуває на обліку в ЦЗ, рахується їй у страховий стаж.

Знайти собі роботу (не обов’язково за спеціальністю) і допрацювати потрібні місяці.

Піти на громадські роботи. Цей період перебування на громадських роботах також зараховуватиметься пенсіонерам до страхового стажу.

Варіант третій: страховий стаж можна подовжити, навіть офіційно не працюючи.

Для цього можна платити за себе страхові внески (або хтось їх платитиме за вас). Ці гроші зараховуватимуться як ЄСВ. За рахунок таких сплат можна буде подовжити собі страховий стаж або збільшити розмір майбутньої пенсії.

Незабаром парламент має ухвалити закон “Про спрощення набуття страхового стажу”, завдяки якому можна буде укласти договір із ПФУ через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або через портал державних послуг “Дія”. Цей закон дозволить українцям добровільно сплачувати страхові внески у будь-якому розмірі.

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