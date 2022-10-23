Як пенсіонери самостійно можуть збільшити розмір пенсії на 54%

Розмір пенсії буде збільшений, якщо вийти на пенсію пізніше. Хто та як самостійно може збільшити розмір пенсії на 54%.

Про це повідомляє NNS з посиланням на матеріал ТСН.

Яким чином пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії.

Якщо пенсіонер після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу вирішить продовжити працювати та відмовиться від пенсії, то при виході на пенсію отримає надбавку за наднормативний стаж.

Якою може бути надбавка за наднормативний стаж

При розрахунку враховуються лише повні місяці, підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не провадиться. Відповідно до статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі пізнішого виходу на пенсії її основний розмір збільшується.

За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до 5 років — на 0,5%.

За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад 5 років — на 0,75%.

Тобто, відстрочення пенсії на 1 рік збільшує розмір до пенсії на 6%, на 2 роки — 12%. При виході на пенсію через 6 років після досягнення пенсійного віку за наявності страхового стажу пенсія збільшується на 54% порівняно з тим, який міг би бути спочатку.

Звичайно, щоб продовжувати працювати пенсіонеру, потрібно мати здоров’я та, найголовніше, місце роботи. Та й, якщо самий розмір пенсії невеликий, надбавка за стаж може виявитися дуже малою.

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