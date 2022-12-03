В Україні стартував продаж новорічних ялинок – які ціни

В Україні лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок, передає NNS. Про це повідомила пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

В агентстві розповіли, що лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області України. Термін вирощування таких дерев складає 4-8 років.

“Цей “новорічний врожай” – найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше”, – зазначили у Державному агентстві лісових ресурсів.

А також пояснили, що для того, аби гілочки були густими, а хвоя – пишною, лісівники спеціально кронують новорічні ялинки. Тобто на певній відстані від стовбура зрізають точку росту на гіллі, і внаслідок цього прокидається кілька нових бруньок, а гілля стає густішим.

У відомстві розповіли, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити й реалізувати щонайменше 10 плантацій таких дерев.

Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування й оздоровлення лісів, тому не шкодять екосистемі, а навпаки приносять лише користь. Крім того, у лісівників можна придбати ялинку чи сосну у горщику, а також отримати кваліфіковані поради стосовно того, як по завершенню свят пересадити та доглядати дерево.

Ціни на новорічні ялинки у Держагенстві лісових ресурсів пропонують дізнаватися на сайтах лісгоспів.

Продаж новорічних ялинок – які ціни

Лісгоспи у Київській області одні із перших опублікували вартість новорічних дерев. Цього року вона стартує від 180 гривень, якщо висота нижче 1,5 метрів. Про це пише progroshi.

ДП “Макарівський лісгосп” пропонує ялинки за такими цінами:

1,51-2,0 метри – 216 гривень;

2,01-2,50 метра – 240 гривень;

2,51-3,0 метра – 360 гривень;

01-4,0 метра – 480 гривень.

ДП “Білоцерківський лісгосп” почне продаж ялинок на торгівельних майданчиках у Білій Церкві та Фастові з 5 грудня. Ціни будуть наступними: