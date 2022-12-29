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Відключення світла – як діяти, щоб уникнути стрибків напруги після появи електроенергії

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у ДТЕК порадили, як уникнути стрибків напруги після включення світла
Національна служба новин - NNS

У ДТЕК розповіли, як уникнути стрибків напруги після появи електроенергії. Компанія наголосила, що це допоможе запобігти локальним аваріям

Компанія ДТЕК закликає споживачів використовувати прилади лише за 15-20 хв після появи електрики, бо одночасне ввімкнення енергоємних приладів викликає стрибки напруги в мережі.

Про це повідомляє НСН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Завдяки послідовним діям і відповідальному ставленню до порад можна запобігти локальним аваріям – причинам відключень не за графіком.

“Вмикайте їх по черзі: спершу – бойлер, потім – праску, пізніше – електрочайник чи фен. Це допоможе електромережам та обладнанню витримати коливання напруги”, – йдеться у повідомленні
.

Додаткова інформація доступна в інфографіці:

Відключення світла – як діяти, щоб уникнути стрибків напруги після появи електроенергії

Відключення світла в Україні — як захистити прилади від перепадів електронапруги

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