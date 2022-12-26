В «Укренерго» зробили заяву щодо скасування аварійних відключень електроенергії перед Новим роком

В “Укренерго” спростували інформацію про нібито скасування аварійних відключень електроенергії, якою намагаються розбурхати суспільство – подробиці

Про це розповідає НСН

У компанії “Укренерго” повідомили, що ці фейки поширюються на фальшивій сторінці.

В “Укренерго” спростували інформацію щодо скасування аварійних відключень світла

Там нагадали, що аварійні відключення є вимушеним кроком, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі.

“Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення атак на нашу енергосистему”, – пояснили в “Укренерго”.

У компанії також нагадали, що мають лише дві офіційні сторінки в Тelegram та Facebook.

“Будь-яке інше, створене під нашим логотипом у цих соцмережах, є фейком і російським ІПСО. Побачите нову підробку – будь ласка, повідомляйте нам”, – попросили в компанії.

Джерело – “Укренерго”

Дефіцит електроенергії зберігається – в Укренерго оцінили стан енергосистеми країни