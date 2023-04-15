Які продукти заважають засвоєнню ліків – список

Деякі продукти заважають засвоєнню ліків. Так дія медичних препаратів знижується і не дає бажано ефекту. Лікарі застерігають від одночасного споживання такої їжі і медикаментів

Про це пише Express, повідомляє НСН.

Грейпфрут

За даними Управління з контролю за продуктами й ліками США, грейпфрут може негативно взаємодіяти з ліками проти хвороби Крона або виразкового коліту.

Також цей фрукт не можна їсти людині з високим рівнем холестерину, яка приймає статини.

За словами фармацевта Діма Куато, грейпфрут пригнічує фермент, який необхідний для метаболізму статинів. Це означає, що ліки залишаються в крові та накопичуються. Це може збільшити ризик побічних ефектів, таких як біль у м’язах.

Грейпфрут також може перешкоджати ефективній роботі блокатора кальцієвих каналів (типу ліків проти тиску).

Які продукти заважають засвоєнню ліків

Фруктові соки

Людям, які приймають атенолол (ліки проти аритмії) або аліскірен (ліки проти гіпертонії), слід бути обережними з певними соками. Вживання яблучного або апельсинового може знизити рівень препаратів в організмі.

Волоські горіхи

Що стосується тих, хто страждає від порушень роботи щитоподібної залози і приймає левотироксин, волоські горіхи можуть знизити ефективність препарату.

Куато пояснив, що волоські горіхи можуть впливати на засвоєння левотироксину, тому між їжею та прийомом ліків має пройти кілька годин.

Банани

Фармацевт Бетанн Браун попереджає про небажану взаємодію бананів та інгібіторів АПФ.

Прийом інгібіторів, що знижують артеріальний тиск, у поєднанні з продуктами, багатими на калій, такими як банани, може мати негативний наслідок. Високий рівень калію в організмі може призвести до серцевих аритмій.

Браун радить проконсультуватись зі своїм лікарем щодо їжі, яку можна споживати разом із прийомом препаратів.

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