Чому не можна їсти банани щодня – 5 причин

Банани часто вважають ідеальною їжею, оскільки вони ситні і багаті на поживні речовини, а отже добре підходять для перекусу. Однак не можна їсти банани щодня, оскільки це може нашкодити здоров’ю

Банани не містять жиру, холестерину, але мають у складі складні вуглеводи та вітамін B6, які допомагають підтримувати енергію.

Однак все ж таки банани не можна їсти щодня, оскільки при частому споживанні вони дають негативні наслідки для організму.

Про 5 ефектів бананів на здоров’я пише Eat This, Not That, повідомляє НСН.

1. Не дають повної ситості

“Оскільки в бананах дуже мало жиру та білка, більшість калорій надходить із вуглеводів. Якщо сніданок або перекус складається лише з банана, ви можете почуватися голодними одразу після їжі”, – каже дієтолог Ембер Панконін.

Вона радить поєднувати банани з джерелом білка, таким як сир або арахісове масло, щоб збалансувати вміст вуглеводів.

2. Не підходять людям хворобами нирок

Цей фрукт не можна часто їсти людям із високим рівнем калію і тим, у кого проблеми із нирками.

“Обмеження певних продуктів з високим вмістом калію (таких як банани, апельсини, кавун тощо) може допомогти вам почуватись краще та запобігти прогресуванню захворювання”, – каже дієтолог Сільвія Мелендес-Клінгер. Панконін додає: “Це тому, що люди з хворобою нирок, що прогресує, не можуть належним чином виводити калій із крові. Високий рівень цієї речовини потенційно може призвести до серцевого нападу або смерті”.

Чому не можна їсти банани щодня

3. Банани можуть викликати здуття

“У деяких людей банани можуть викликати газоутворення та здуття живота через кількість розчинної клітковини та натуральних цукрових спиртів, які містяться в бананах”, – пояснює Панконін.

Дієтолог радить скоротити споживання бананів, щоб зменшити здуття живота.

4. Фрукт не сумісний із певними ліками

“Існують певні ліки, які взаємодіють з продуктами. Тому обов’язково попросіть свого лікаря або дієтолога дізнатися, чи препарати, які ви приймаєте, можуть взаємодіяти з продуктами”, – каже Мелендес-Клінгер

Два типи ліків, з якими слід уникати споживання бананів, це інгібітори (такі як лізиноприл, еналаприл або раміприл) і спіронолактон. За даними Гарвардської медичної школи, це тому, що вони підвищують рівень калію в крові.

5. Не підходять для низьковуглеводної дієти

“Загалом банани є зручним джерелом енергії, яке містить калорії в основному з вуглеводів”, – каже Панконін

Один банан середнього розміру містить 27 грамів вуглеводів.

Отже, якщо ви дотримуєтесь дієти з низьким вмістом вуглеводів, банани можуть перевищити їхню кількість.

Ще новини України: Що буде, якщо відмовитися від цукру – 8 несподіваних змін в організмі