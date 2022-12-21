Як покращити сигнал Wi-Fi і прискорити роботу інтернету – 5 способів

Проблеми поганої роботи інтернету можна вирішити самостійно. Є кілька основних причин неякісної роботи мережі. Як підсилити сигнал Wi-Fi – корисні поради

Напевно, кожен з нас стикався з такою проблемою, коли домашній роутер погано передає сигнал мережі. Простий спосіб — купити новий пристрій, проте не поспішайте витрачати гроші, адже ситуацію можна покращити і самостійно.

Якщо інтернет ледве працює погано, виправити це можна п’ятьма простими способами. Завдяки їм можна покращити сигнал Wi-Fi від роутера у квартирі чи приватному будинку. Про це розповідає НСН.

Є 5 способів покращити сигнал Wi-Fi

5 порад для покращення сигналу Wi-Fi у будинку

1. Встановіть роутер у центрі квартири

Так сигнал буде рівномірніше розподілятися по квартирі, проникаючи у всі кімнати та кути.

2. Підніміть роутер якомога вище

Маршрутизатор, встановлений на підлозі, більше допомагатиме приймати сигнал сусідам, а не вам.

3. Заберіть роутер подалі від техніки

В цьому випадку інша техніка створюватиме перешкоди. Також на якість Wi-Fi впливає велика кількість проводів поряд з роутером.

4. Покрутіть антену

Якщо ви йдете в інші кімнати, є сенс покрутити та виставити антени у потрібному положенні. Крутіть їх, перевіряйте сигнал.

5. Використовуйте програми-підказки

Існують безплатні додатки, що дозволяють показати вам всі Wi-Fi мережі поблизу (включаючи ваш) та їх рівень сигналу. Рухаючись із телефоном у руках ви можете пошукати, де сигнал у квартирі найкращий.

Джерело

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