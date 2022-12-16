Роутер Netis: основні переваги сучасної моделі

WIFI роутери — пристрої, без яких сьогодні важко уявити сучасний світ. Наші смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори та ігрові приставки вже досить давно мають доступ до глобальної мережі інтернет, а для її підключення найчастіше використовують WIFI.

Віднедавна почався масовий випуск роутерів з підтримкою WIFI 5 та 6 — бездротових локальних комп’ютерних мереж.

Сьогодні в Інтернеті можна знайти багато видів якісних роутерів, які працюють на високій швидкості. Зокрема, особливою популярністю користується роутер netis — доступна модель, яка вирізняється високою зоною покриття, має швидкість бездротової передачі даних до 300 Мбіт/с, високу продуктивність для онлайн-ігор, вебсерфінгу, електронної пошти та обміну файлами, а також створена з підтримкою роботи у двох діапазонах 2,4 Ghz/5Ghz.

Якщо детальніше розглядати технічні характеристики моделі, насамперед варто зазначити такі:

наявність функції netis FCW, що дозволяє автоматично перемикатися між WAN-з’єднанням та USB-модемом;

підтримка ряду модемів, що працюють у мережах 3G та 4G без необхідності їх індивідуального налаштування;

хороші показники стосовно дальності зв’язку та стійкого сигналу на частоті 2,4 ГГц;

потужні антени з коефіцієнтом посилення 5 дБі, що забезпечують максимальну зону покриття та стабільність сигналу.

Крім того, така модель створить ідеальні умови, щоб ви змогли завантажувати файли, листуватися чи переглядати фільми на високій якості, а також вести сеанси за допомогою IP-телефонії.

Основні переваги NETIS

по-перше, вони доступні у використанні, адже з його налаштуваннями впорається навіть початківець, який не хоче довго розбиратися в його установці та інструкції;

по-друге, розміри корпусу Netis N4 — скромні: кнопка скидання налаштувань, роз’єм живлення та порти влаштовані із заднього боку пристрою;

по-третє, корпус роутера невеликий, виготовлений з міцного пластику, а модель можна встановити на будь-який стіл або полицю.

а також можна створити 3 окремі мережі для друзів та гостей.

Netis — відмінний роутер для будь-якої квартири, будинку чи офісу. Мініатюрні розміри цього пристрою дозволяють встановити його практично в будь-якому місці, а мінімальне споживання позитивно позначиться на рахунках за електроенергію. Прості та зрозумілі налаштування роблять цю модель хорошим вибором для користувачів, які не дуже розуміються на комп’ютерних премудростях. Водночас в режимі Advanced це цілком серйозна річ з купою налаштувань і параметрів. А ще — він стабільний у роботі, адже працює немов годинник у режимі 24х7. І що найважливіше, це його вартість, бо придбати таку модель можна за доступними цінами з офіційною гарантією.