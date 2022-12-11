Де купити Starlink за 14 300 гривень, як його встановити вдома – докладна інструкція

Де і як можна купити Starlink за 14 300 гривень? Як встановити вдома і що ще потрібно знати перед покупкою.

Про це розповідає НСН з посиланням на psm7.com.

Що таке Starlink

Starlink використовує універсальну мережу супутників, що знаходяться на низькій навколоземній орбіті для передачі високошвидкісних інтернет-сигналів на невеликі супутникові антени споживчого рівня, що належать клієнтам. Супутники працюють на орбіті на відстані 500 км від поверхні Землі і взаємодіють один з одним як посередники — передаючи радіосигнали від наземної станції до терміналу користувача і навпаки. Надалі Starlink збирається поступово скорочувати цю відстань, щоб мінімізувати затримку сигналу.

Starlink активно розширює свої послуги на транспортні засоби, наприклад фургони, човни і літаки, тому користуватися широкосмуговим Інтернетом тепер можна і в дорозі. Навіть Укрзалізниця заявляла, що планує надати доступ до Інтернету у потягах за допомогою Starlink.

Де купити Starlink за 14 300 гривень

Компанія встановила однакову ціну всім країнам, яким пропонує свої послуги. Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує $110 на місяць. Є інші варіанти підключення. Вони дорожчі, але швидкість і якість обладнання вища, ніж у стандартному пакеті:

За тариф Business абонентська плата за місяць складає $500, а за обладнання потрібно заплатити $2500. При цьому швидкість інтернету досягатиме 500 Мбіт/с завдяки вдвічі потужнішій антені;

абонентська плата за місяць складає $500, а за обладнання потрібно заплатити $2500. При цьому швидкість інтернету досягатиме 500 Мбіт/с завдяки вдвічі потужнішій антені; RV вирішує проблеми з Інтернетом у дорозі завдяки розширеним можливостям GPS. Таким чином, антена підключається до більшої кількості супутників та забезпечує стабільне з’єднання в будь-якому місці. Абонентська плата становить $135, а обладнання коштує $599;

вирішує проблеми з Інтернетом у дорозі завдяки розширеним можливостям GPS. Таким чином, антена підключається до більшої кількості супутників та забезпечує стабільне з’єднання в будь-якому місці. Абонентська плата становить $135, а обладнання коштує $599; Starlink Maritime забезпечує Інтернетом у морі. Цей варіант підходить для екіпажів торгових суден, працівників нафтових вишок в океані та власників яхт преміум-класу. Це найдорожча пропозиція, з абонентською платою $5 000 та вартістю обладнання $10 000, яка працюватиме за будь-яких погодних умов.

Середня ціна на Starlink в Україні складає 45 тисяч гривень. У США та Європі вдвічі дешевше:

США $599 – близько 22,4 тис грн;

Німеччина €460 -17,2 тис грн;

Чехія 9100 чеських крон – 14,3 тис грн;

Іспанія €390 – 15,2 тис грн;

Франція €480 – 18,7 тис грн;

Італія €410 – 16 тис грн;

Польща 2 200 польських злотих – 18,7 тис грн;

Великобританія 460 фунтів стерлінгів – 20,5 тис грн.

Роздрібна ціна на термінали Starlink в Україні суттєво відрізняється від американської чи європейської. Тому не може не тішити, що українці мають можливість самостійно купити термінали Starlink та доставити їх з-за кордону за допомогою Нової пошти та Meest.

У Чехії на них одні із найнижчих цін. У цій країні Starlink можна придбати від 14 300 гривень. Вартість доставки товару вагою 8,5 кг (саме стільки важить пристрій) до України складатиме від 1900 грн. Точна ціна залежить від ваги всієї посилки.

Nova Poshta Global вже відкрила замовлення на онлайн-шопінг із Чехії. Це 9 країна, з якої українці можуть купувати безпосередньо в онлайн-магазинах, які не мають прямої доставки в Україну, будь-які товари та техніку (з тих, що не заборонені для транспортування), наприклад Starlink та зарядні станції EcoFlow. Доставку можна замовити за адресою, до будь-якого відділення або поштомату Нової пошти в Україні.

Як замовити Starlink з Чехії

Заходимо на офіційний сайт https://www.starlink.com/;

На головній сторінці вибираємо місце, куди доставити пристрій. При оформленні замовлення з Чехії потрібно обрати місто Tanvald, потім ввести повну адресу доставки, оформити та сплатити замовлення.

Адресу складу Нової Пошти у Чехії ви зможете знайти після реєстрації в особистому кабінеті;

Виберіть Order Now;

Ви будете переведені на сторінку замовлення Starlink;

У полях необхідно ввести дані, що знаходяться у вашому особистому кабінеті NP Shopping (вкладка “мої адреси для шопінгу”);

Вам потрібно додати свої дані та свій особистий ідентифікатор NP******;

Натискаємо кнопку “Update Shipping address”. Ви будете переведені на сторінку оплати онлайн-замовлення;

Водимо платіжні дані;

Натискаємо “Order Now”;

Готово! Ваш Starlink прибуде до України вже за один-два тижні.

Обов’язково після оформлення замовлення на сайті Starlink ваше замовлення потрібно зареєструвати в особистому кабінеті NP Shopping!

Як встановити та налаштувати Starlink

Інструменти, необхідні для встановлення Starlink

Необхідні інструменти відрізняються в залежності від місця, де ви хочете встановити тарілку Starlink, але, як правило, для вам знадобляться:

Молоток;

Плоскогубці;

Набір викруток;

Металевий затискач (бажано той, який не іржавіє, якщо ви встановлюєте Starlink на даху).

Що входить у комплект Starlink

Весь комплект, що постачається користувачеві, складається всього з 2 основних елементів: супутникової антени на стійці та маршрутизатора Wi-Fi. Між собою ці елементи з’єднуються 30-метровим проводом, а від роутера йде один кабель живлення на стандартній європейській вилці. Тож комплект виглядає так:

Супутникова антена;

Кріплення для антени;

Маршрутизатор;

30-м кабель;

Кабель живлення;

Кабель для дроту Ethernet.

Насамперед, варто вставити антену на вулиці, щоб вона зловила сигнал від супутників. Вибирайте найвищу точку для встановлення. Українці, які вже протестували цю систему, зазначають, що найкраще місце для Starlink – дах. Кріплення антени на балконі, монтування її на кондиціонері або на вікні за допомогою довгої палиці, швидше за все, не принесе успіху.

Підключення Starlink

Вставляємо в роутер кабель Г-подібним кінцем, а також кабель живлення. Вони входять туго через щільні ізоляційні заглушки. Другий кінець 30-метрового кабелю вставляємо в антену до легкого клацання. Встановлюємо антену на основу підставки та закріплюємо її на поверхні, підключаємо до розетки кабель живлення, що йде від роутера. Після чого антена протягом 15 хвилин має змінити своє становище. Самостійно змінювати її положення не потрібно, це призведе до поломки. Антена Starlink є самоорієнтованою та швидко підключається до супутника, доки має безперешкодний доступ до неба.

Саме час налаштувати маршрутизатор за допомогою програми Starlink на смартфоні, яку можна завантажити в Google Play або AppStore.

Як налаштувати роутер Starlink

Зайдіть до налаштувань Wi-Fi на телефоні;

Знайдіть точку доступу Starlink та торкніться її;

Вам буде запропоновано вказати ім’я та пароль Wi-Fi (для початкового налаштування);

Вам доведеться повторно підключитися до Wi-Fi, використовуючи щойно створений пароль;

Як тільки це буде зроблено, відкривайте програму Starlink, щоб побачити статус вашого з’єднання;

Щоб іншим підключитися до Інтернету Starlink, потрібно просто ввести пароль, який ви створили вище.

Переваги та недоліки Starlink

У Starlink очікувано є свої плюси та мінуси.

Плюси:

Доступ до Інтернету там, де інші провайдери безсилі;

Середня швидкість Starlink — 130-150 Мбіт/с. Цього достатньо, щоб працювати віддалено, скористатися пошуком і навіть дивитися фільми онлайн;

Обладнання не потребує багато електроенергії, також живиться від генератора, сонячних батарей і автомобільного прикурювача;

Starlink простий у встановленні та використанні. Не потребує спеціальних знань та навичок;

Супутниковий зв’язок надійний. Його не можна зламати, вимкнути чи заблокувати;

Програмне забезпечення регулярно оновлюється та враховує попередні недоліки.

Серед недоліків:

Вартість послуг є достатньо високою для багатьох українців. Відомо, що ціна не зменшиться, навіть коли на орбіті з’явиться більше супутників;

Швидкість Starlink в Україні є нижчою, ніж в інших європейських країнах через відсутність власної наземної станції. Є плани збудувати одну після закінчення війни;

Розвідка противника може визначити розташування терміналів під час їхньої роботи;

Несприятливі погодні умови можуть завадити роботі. І хоча термінал може розтопити падаючий на нього сніг, він безсилий проти снігу, що скупчився навколо нього, та інших перешкод, що блокують лінію огляду супутника.

Якщо підбити підсумки, то оптимальне середовище для використання Starlink – це заміська місцевість, гори, села та важкодоступні ділянки, на яких немає мобільного покриття. Використання в умовах міста поки що не може скласти конкуренцію класичному підключенню до мережі, але може служити запасним варіантом на випадок надзвичайної ситуації.

Джерело: psm7.com