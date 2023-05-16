Знищені усі 18 ракет і дрони, якими ворог атакував Україну 16 травня вночі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає НСН.

Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», “SuperCum”. Усі – знищені!

Проте, як повідомлялося раніше, уламки ракет і дронів, які впали, зокрема, на території Києва, викликали руйнкування і пожежі.

Київ. 16 травня. Ліквідація наслідків чергової спроби ворога атакувати столицю.

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