З бомбосховища на трибуну: Жозеп Боррель виступив у Раді після масштабної атаки на Україну

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступив у Раді 7 лютого. Про це повідомляють у Парламенті, передає НСН.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив у Верховній Раді України незабаром після масованої ракетної атаки по українських містах.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розпочав ранок у Києві в укритті. Про це він повідомив у мережі Х

Починаю ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це повсякденна реальність хороброго українського народу з того часу, як росія розпочала свою незаконну агресію, – написав дипломат і оприлюднив фото з укриття

А потім Жозеп Боррель виступив у Раді

Отже, цей виступ Борреля в українському парламенті став символічним актом солідарності з Україною в умовах продовження військової агресії з боку РФ.

Символічно, що після такої масованої ворожої атаки, зараз в Парламенті виступає Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Жозеп Боррель – кажуть українські нардепи

Безпека України — величезний внесок у безпеку Європи загалом. І найкраще, що ми можемо зробити для України, — зробити Україну частиною Європейського Союзу. Нам необхідно змінити парадигму від надання підтримки Україні стільки, скільки це буде необхідно, до іншої парадигми — надавати Україні все, що необхідно, – сказав Борель під час свого виступу

Він нагадав, що минулого тижня країни-члени ЄС погодили пакет у 50 млрд євро, щоби Україна мала можливість отримати прогнозоване фінансування, виплачувати зарплатню та пенсії.

Тому що вам треба виграти і війну, і мир одночасно, – наголосив Борель

Я знаю, що ви очікуєте від нас більше військової підтримки, більше боєприпасів, більше всього. Виробнича потужність нашої оборонної промисловості вже збільшилася на 40 відсотків від початку цієї війни, і зараз ми виходимо на виробництво в 1,4 мільйона боєприпасів на рік, – додав він

Дуже важливий для України візит Високого представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки — Віцепрезидента Європейської Комісії Жозепа Борреля. Мали честь вітати у стінах Парламенту! В нас спільні цінності та бачення майбутнього Європи, де Україна є її частиною. Вдячні за потужні сигнали для всього українського народу, зокрема на нашому євроінтеграційному шляху, – заявив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко

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