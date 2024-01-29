Чи може бути повітряна тривога поважною причиною для прогулу: пояснення адвоката

Під час повітряної тривоги в Україні, відсутність працівника на робочому місці може бути значущою причиною, особливо якщо його відсутність співпадає з часом спрацювання повітряної тривоги та часом його прибуття на роботу. Важливо відзначити, що сам працівник визначає, в якому приміщенні він буде перебувати під час тривоги – в офісі чи найближчому укритті. Передає НСН.

Чи може бути повітряна тривога поважною причиною для прогулу

Про це розповів у своєму Facebook адвокат Олександр Головченко. Укриття під час повітряної тривоги для працівника може бути:

у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник);

в укритті або сховищі, створеному роботодавцем;

у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських або селищних рад тощо.

Отже, якщо протягом робочого дня працівник кілька разів залишав своє робоче місце для перебування в укритті, і цей час відсутності збігається з оголошеними тривогами, то це вимушений прогул з поважних причин. Однак, якщо робітник був відсутній на роботі протягом кількох днів і потім заявив, що перебував в укритті вдома під час двох повітряних тривог, кожна з яких тривала 1,5 години, це вже буде розглядатися як невиправдана відсутність.

Перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо:

час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою + час для добирання (офіс-укриття-офіс). Це можна підтвердити інформацією з програм або додатків, офіційних відповідей військових адміністрацій або рад:

працівник повідомив про причину відсутності керівника (за можливості);

на підприємстві відсутнє спеціальне укриття, де може працювати працівник.

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