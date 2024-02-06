6 лютого до Києва прибули головний дипломат ЄС Боррель, генсек ОЕСР Корманн і делегація з Латвії. Про це повідомляють у Верховній Раді, передає НСН.

Про візит Жозепа Борреля інформує нардеп Олексій Гончаренко.

Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ. Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України, – написав він у своєму Телеграмі

Також, за словами Гончаренка, в Київ прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця, Лінда Озола.

Зазначимо, що візит Жозепа Борреля до української столиці анонсували напередодні. До України дипломат приїхав із Польщі. У Варшаві він зустрівся з чільником польського МЗС Радославом Сікорським. Говорили про безпекові виклики, що постали перед Європою. Зокрема, про поставки військового обладнання та боєприпасів.

Боррель нарікав на промислові потужності ЄС.

Потреба у виробництві снарядів нині дуже гостра. Крім України, запити надходять і від третіх країн. Але Київ має бути в пріоритеті, – наголосив головний дипломат Євросоюзу.

Також до Києва прибув Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн. Про це заявив спікер Руслан Стефанчук.

Організація економічного співробітництва та розвитку — унікальна міжнародна організація, на думку та висновки якої зважають ЄС, МВФ, Світовий банк, ЄБРР, США, «Велика Сімка». І сьогоднішній візит Генсекретаря є важливим сигналом, – написав Стефанчук

Він додав, що подякував Корманну за рішучу реакцію Організації із засудженням варварської агресії росії проти України, а також за перегляд ОЕСР усіх механізмів співпраці з росією та білоруссю.

Під час зустрічі наголосив на декількох речах, зокрема:

Україна продовжує рухатися до набуття повноправного членства в ОЕСР.

Членство України в ОЕСР — це маркер готовності до вступу в ЄС.

На цьому шляху робимо кроки, передусім продовжуємо роботу з реалізації Програми ОЕСР для України, яку разом запустили торік. Уряд затвердив План заходів із її реалізації. Це 129 пунктів за різними сферами. У Верховній Раді України — створили парламентську групу, відповідальну за взаємодію з ОЕСР, – написав Стефанчук

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