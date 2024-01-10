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Вперше в історії українець стане президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЕ

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Вперше в історії українець стане президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЕ

Вперше в історії українець стане президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЕ, передає НСН.

Депутат Верховної Ради від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це Гончаренко повідомив у своєму Телеграмі.

За його словами, рішення вже прийнято, а формально його затвердять на сесії ПАРЄ у Страсбурзі 22-26 січня.

“Це вперше в історії ПАРЄ українець стане президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо, особливо коли мільйони українців живуть в Європі. Що ще значить президентство в комітеті? Я стаю членом Бюро ПАРЄ – керівного органу ПАРЄ”, – написав Гончаренко

Вперше в історії українець стане президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЕ

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