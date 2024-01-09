Повідомити про зачинене укриття: в Україні запрацював чат-бот

У Україні запрацював чат-бот, де можна повідомити про зачинене укриття або про недопуск до нього. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, передає НСН.

Чат-бот доступний у Телеграмі за цим посиланням.

У чат-бот можна надіслати скаргу прямо заступнику міністра, яку він розгляне особисто. Усі скарги надішлють відповідальним на місцях, – обіцяє Ткаченко

Наразі чат-бот встановили декілька тисяч користувачів, а у міністерстві вже почали отримувати скарги від громадян. Зокрема, під час недавньої ранкової ракетної загрози урядовці отримали близько ста звернень щодо закритих чи відсутніх укриттів, – найбільше таких було у Києві.

Тимур Ткаченко закликає залишати свій контактний номер для зворотного зв’язку під час створення звернення, а також додавати фотофіксацію порушень.

До речі, раніше ми писали: “Їм теж потрібен захист”: в Україні створять спеціальні укриття для тварин

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