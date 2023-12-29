Російські окупанти 29 грудня влучили ракетою у пологовий в Дніпрі. Лікарі встигли перевести пацієнток та новонароджених дітей в укриття під час тривоги.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА, передає НСН.

Там зазначили, що на момент атаки у пологовому було 12 породіль та четверо новонароджених. Як пригадала завідувачка акушерського відділення Ірина, щойно пролунала тривога, лікарі швидко перевели всіх до укриття.

«Це і врятувало… У будівлі вибиті вікна, порушені перекриття. Але всі пацієнтки та медперсонал цілі!», наголосили в ОВА.

Про атаку на Україну

Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Від ракетних ударів у Дніпрі постраждало 30 людей, 20 з них перебувають в лікарні, троє — у важкому стані. Відомо про 6 загиблих.

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