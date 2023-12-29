Під час ракетного обстрілу України 29 грудня у повітряному просторі Польщі зафіксували невпізнаний об’єкт

Під час російського ракетного обстрілу України зранку 29 грудня Польща зафіксувала, що в її повітряний простір зайшов невпізнаний об’єкт.

Про це повідомило Оперативне командування Польщі, передає НСН.

Там повідомили, що вранці непізнаний бортовий об’єкт увійшов у повітряний простір Польщі з боку кордону з Україною. І з моменту перетину кордону до зникнення сигналу його відстежували радари польської ППО.

«Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні сили та засоби», повідомили в командуванні.

Президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду у Бюро національної безпеки з головою Міністерства національної оборони, начальником Генштабу та оперативним командувачем Збройних сил Польщі для обговорення ситуації щодо невпізнаного об’єкта.

Польське видання RMF24 повідомило, що об’єкт рухався на великій швидкості. Його бачили жителі села Долобичів на Люблінщині. У цьому районі навколо Пшеводува рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

За даними журналістів, наразі проводяться пошуки у районі Замостя, туди стягнули значні сили. Хоча у Польщі зафіксували входження об’єкта, інформації про те, що стався вибух, немає.

Може виявитися, що це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору і цей невідомий об’єкт повернувся до України.

Повітряна атака на Україну – що відомо

Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Всього окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Унаслідок масованої російської атаки по території України загинуло щонайменше 20 людей. Також відомо про понад сотню поранених, серед яких є діти.

Станом на 13.15 зі зведень обласних та міських адміністрацій відомі такі дані:

Київ — 3 загиблих та 28 постраждалих;

Київщина — 1 постраждалий;

Львів — 2 загиблий та 15 постраждалих;

Харків — 3 загиблих та 13 постраждалих;

Дніпро — 5 загиблих та 25 постраждалих;

Одеса — 3 загиблих та 22 постраждалих;

Запоріжжя — 4 загиблих та 12 постраждалих;

Сумщина — 3 постраждалих.

Відомо, що серед постраждалих є вагітна жінка та двоє дітей — 6 та 8 років.

Дані постійно оновлюються, оскільки на місцях обстрілів тривають рятувально-пошукові операції.

Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що за фактами вчинення воєнних злочинів вже розпочато відповідні кримінальні провадження.

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