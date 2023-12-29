Яка ситуація в енергетиці України після масштабної повітряної атаки 29 грудня, розповіли в Міненерго. За даними відомства, дефіциту електроенергії в системі немає, але є відключення світла у деяких регіонах, крім того обстрілом пошкоджено ТЕС на Донеччині, передає НСН.

Яка ситуація в енергетиці України 29 грудня

Генерація та споживання

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано і не прогнозується на поточну добу. Також планується комерційний імпорт електроенергії.

В аварійний короткостроковий ремонт вийшов 1 блок і 1 корпус ТЕС.

У резерві 5 блоків ТЕС, які можуть бути включені у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовується.

Наслідки обстрілів

Через неодноразові обстріли протягом доби було значно пошкоджено високовольтні лінії та обладнання ТЕС у Донецькій області. Зокрема уламками пошкоджено блоки. Їх роботу зупинено. Постраждалих немає. Внаслідок бойових дій знеструмлено ПЛ-110 кВ на Харківщині.

Стан мереж

Протягом дня вимикались дві лінії ПЛ-750 кВ та ПЛ-330 кВ НЕК «Укренерго» в Київській області. Лінії включено в роботу.

Також через порушення підрядною організацією регламенту виконання робіт знеструмлювалась ПЛ-330 кВ у Дніпропетровській області.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним на рівні 15,64 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт/експорт

Імпорт електроенергії на поточну добу складає 14 678 МВт*год. Експорту не передбачається.

Енергетична ситуація в регіонах: де є відключення світла

Після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях

Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровська область

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Одеська область

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківська область

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Через несправність димоходу стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі. Двоє мешканців виявлено з підозрою на отруєння чадним газом, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Донецька область

Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

Херсонська область

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

Чи будуть планові відключення світла на Новий рік?

Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається – запевняють в Міненерго, підкреслюючи, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.

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У соціальних мережах почалась ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону «Єдині новини» з накладанням іншого звукового ряду.

Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК! Жодних планових відключень немає і не передбачається! Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту. Закликаємо громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел. Не дамо ворогу посіяти в нас паніку та зневіру! Військові та енергетики 24/7 роблять усе можливе, аби українці мали світло та тепло, – йдеться у повідомленні

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